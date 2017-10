Cine sunt şpăgarii Constanţei şi cât cer

3

...boala veche

...spaga/bacsis, boala veche la romani. Pe vremea lui Ceausescu s-a luat initiativa starpirii bacsisului. Stiu medici si profesori care au facut cativa ani de puscarie pentru ca au luat bani! ....evident, nu cei mai mari spagari! Plevusca! ....ca sa se sperie lumea. Peste tot erau puse afife pe care scria mare STARPIM BACSISUL sau IN ACEASTA UNITATE NU SE PRIMESTE BACSIS. Campania nu a tinut mult pentru ca statul a avut si are si acum interesul sa acopere o serie de cheltuieli prin practica bacsisului....Spaga este o practica tipica societatilor subdezvoltate! Daca nuvelul de viata ar fi ridicat ar disparea. In Finlanda sau Suedia in practica curenta si in dictionar nu exista ,,mita,, ,,spaga,, pentru ca oamenii sunt corecti, isi fac treaba bina unde sunt, nu tin mana intinsa si nu conditioneaza actul profesional de o suma de bani. La noi, cu cat nivelul de viata scade,- si scade vertiginos in fiecare zi, tentatia spagii este mai mare. Asa ca nu cred ca intocmirea ...unei harti a spagii este o problema a societatii noastre. Mai degraba sa muncim mai mult, sa fim constiinciosi, sa ne creasca nivelul de viata...in momentul de fata, singurii care se bucura de avantaje sunt politicienii. Ei nu au nevoie sa dea spaga decat din 4 in 4 ani...la alegeri....sa cumpere voturile, cu tricouri, sapci, papuci, galeti, ceasuri (toate de proasta calitate) si alimente improprii consumului uman. Dar, dupa cum se vede treaba, pe ei nu ii intreaba nimeni de ce dau spaga! La ei totul este admis. La profesori, medici, politisti, functionari..... maruntisul este interzis!