Cine sunt şi ce au făcut până acum cei trei candidaţi la şefia IPJ Constanţa?

Cine sunt și ce au făcut până acum cei trei candidați la șefia IPJ Constanța?

Există trei candidați care vor să acceadă la funcțiile de șef și de adjunct ale IPJ Constanța. Comisarul șef Valentin Burlacu, din cadrul DNA - Structura Centrală, și comisarul șef Ervin Ciorabai, directorul adjunct al Școlii de Formare Profesională a Poliției de Frontieră Constanța, vor susține concurs, pe 6 iulie, pentru funcția de inspector șef al IPJ Constanța, pe când comisarul șef Camil Manea, șeful Serviciului Județean Anticorupție Constanța, candidează pentru fotoliul ocupat de comisarul șef Dorin Colidiuc, fost adjunct al IPJ Constanța. Burlacu, dator vândut Valentin Burlacu a fost, în 2005, șef al Poliției din Medgidia, dar a lucrat și în cadrul Poliției de la Mangalia. De mai mulți ani, însă, el este ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Structura Centrală. Din declarația sa de avere, aflăm că deține un imobil în Medgidia, dobândit în 1998, de 64 mp, a cărui valoare de impozitare este de 12.000 de lei. Familia Burlacu are și un autoturism Skoda Octavia, dobândit în 2001. Valentin Burlacu are un contract de împrumut încheiat la Unicredit Țiriac, în 2010, scadent în 2016, pentru suma de 20.000 de euro, iar de la Banc Post a luat împrumut, în 2007, cu data scadentă de 2026, 10.000 de euro. El a primit, anul trecut, 18.000 de lei, reprezentând decontarea chiriei la București. De asemenea, Burlacu a câștigat din salariu 67.006 lei, pe când soția sa, 13.200 de lei. Ervin Ciorabai a luat case pe bandă rulantă Comisarul șef Ervin Ciorabai a lucrat, în perioada 1995 - 2005, ca ofițer specialist, șef Formațiune Judiciară în cadrul Poliției Municipiului Constanța, în perioada 2005 - 2008 a fost ofițer specialist în cadrul Compartimentului MRU din cadrul IPJ Constanța, iar din 2008 până în prezent - director adjunct al Școlii de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Constanța. El s-a născut la data de 7 aprilie 1964, în localitatea Techirghiol, este căsătorit și are un copil. Ciorabai a dobândit, în 2007, prin donație, un imobil de 100 de mp, în 2002, 2003 și 2006 și-a cumpărat alte trei imobile. Deține un autoturism marca Nissan, an fabricație 2008, dar are și datorii la bănci, de 8.000 de dolari SUA și 16.700 de euro. El are un venit, pe an, de 59.192 de lei, pe când soția sa, de 50.000 de lei.Camil Manea, cel mai îndatorat la bănci Comisarul șef Camil Manea a absolvit Academia de Poliție în 1996, iar de atunci a lucrat în domeniul Cercetări Penale, având numai funcții de execuție. În septembrie 2005, el a trecut testele pentru a fi încadrat în structura nou createi DGA. La data de 1 ianuarie 2006, a devenit șeful acestui serviciu. Potrivit declarației sale de avere, Camil Manea deține un imobil în Constanța, dobândit în 2003, în suprafață de 51 mp. El are un autoturism marca Renault, fabricat în 2008, dar și mai multe datorii: un împrumut contractat în 2003, scadent în 2018, de 13.000 de USD; altul luat în 2006, scadent în 2026, de 30.000 de euro; un al treilea, luat în 2008, scadent în 2018, de 10.000 de euro, iar ultimul, în 2009, scadent în 2019, de 50.000 de lei. Din salariul de la DGA, el a încasat, pe un an, 79.555 de lei, pe când soția sa, care este notar, a avut un venit de 60.000 de lei.