Cine sunt judecătorii intraţi pe mâna procurorilor DNA

Mita se ia in orice conditii, de oricine!

Sotul uneia dintre judecatoare este magistrat la Consiliul Europei si are un salariu de 15.000 euro pe luna! Judecatoarea are si ea cel putin 3.000 euro pe luna. Deci ea face parte dintr-o familie care castiga 18.000 euro pe luna si continua sa ia spaga! Un judecator al Inaltei Curti de Casatie, o instanta maxima, care castiga 18.000 euro pe luna si accepta sa i se plateasca petrecerea pe care o da la un restaurant in schimbul solutiei favorabile in instanta, merita condamnata pe viata! Se dovedeste ca indiferent ce venituri ai spaga este de nerefuzat! Textul cu mariti salariile si nu o sa mai furam este o abureala, la romani...