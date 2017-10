Cine şi ce maşini mai cumpără de la samsarii din Constanţa

Cine și ce mașini mai cumpără de la samsarii din Constanța

Vânzarea mașinilor second hand a început să fie o problemă - o recunosc reprezentanții parcurilor auto din Constanța. Afacerea merge din ce în ce mai prost, iar în prezent se vând una, două mașini pe lună. Vânzătorii spun că această problemă se datorează faptului că oamenii nu au bani, însă constănțenii sunt de altă părere.Piața auto second-hand continuă să scadă, conform proprietarilor de parcuri auto de pe varianta din Constanța. Pe o piață second-hand, mediul online a devenit reprezentativ pentru căutarea unei mașini, având în vedere că site-urile de profil însumează lunar sute de mii de anunțuri. Dacă mașina pe care o căutați corespunde necesităților și pretențiilor dumneavoastră vă deplasați la parcul auto, unde o veți găsi, în majoritatea cazurilor, la fel ca în poze.I-a cuprins criza pe toțiVânzătorii sunt nemulțumiți de modul în care evoluează piața auto din Constanța. Aceștia sunt de părere că motivul pentru care „afacerea merge prost” este faptul că cetățenii, în special constănțenii, nu au bani.„Oamenii, în general, se uită la bani. În prezent dacă reușim să vindem o mașină - două pe lună e bine. Nimeni nu mai cumpără. Vin, se uită, le plac, dar sunt scumpe pentru bugetul lor. Oamenii vor ieftin și foarte bun, însă n-au cum să găsească așa”, spune reprezentantul unui parc auto.Se vând mașinile de luxPe cealaltă parte, există și cazuri mai „norocoase”. Un aspect interesant îl constituie și faptul că mașinile scumpe din Constanța, care se vând, sunt cumpărate de… străini.„Vânzările merg prost, din ce în ce mai prost, însă, surprinzător, cele mai vândute mașini sunt cele de peste 30.000 de euro. Oamenii caută mașini de lux, nu mai vor cele de clasă mijlocie. Majoritatea cumpărătorilor, însă, sunt străini, nu constănțeni sau români. Prețurile sunt bune, o mașină de 120.000 de euro, din 2011 sau 2012, este vândută cu 30-40.000, așa că oamenilor le convine. Însă aceștia se uită și la cum arată mașina, din această cauză noi le aranjăm cum trebuie”, spune un vânzător auto care are sediul pe bulevardul Aurel Vlaicu.N-au încredere în dealeriConstănțenii, însă, nu sunt de acord cu spusele reprezentanților parcurilor auto. Aceștia spun că nu își cumpără mașini se-cond hand de la dealeri din cauza lipsei de încredere. Este și cazul lui Daniel P., un tânăr constănțean care a trecut printr-o experiență neplăcută până a ajuns tot la o mașină nouă.„Dacă vrei să-ți cumperi mașină second hand de la parcurile auto din Constanța ajungi să-ți cumperi mașină nouă, la câte nereguli și cât de măsluite sunt mașinile. Am umblat o lună, în fiecare zi, prin parcurile de mașini din Constanța. La prima vedere sunt perfecte, dar când ajungi cu ele în reprezentanțe îți zic că au nereguli la kilometri și au fost lovite dar reparate de meseriași. Eu am fost la un milimetru să dau banii pe o mașină second hand care arăta într-un mare fel, însă de fapt era…varză! Părea întreținută, însă când am fost la reprezentanță mi-au spus că mașina era fantomă, nu avea nici măcar o revizie în service-urile lor deși mașina fusese cumpărată în leasing. În bord îmi apăreau 80.000 de kilometri, iar când am fost la reprezentanță am descoperit că de fapt erau 195.000. Astfel am ajuns să-mi iau mașină nouă”, ne-a povestit interlocutorul nostru.