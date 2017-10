Cine se mai teme de poliţişti? "Acum ne bat pe noi, urmează procurorii şi judecătorii"

10

Nepregatiti

Majoritatea politistilor romani sunt slab pregatiti, neantrenati si inculti. Politia din cele mai multe tari normale au 2-3 antrenamente pe saptamana pe saptamana in frunte cu sefii. Uitati-va la burtosii de la MAI sau slabanogii din strada. Nu este normal ca pentru fiecare scandal din strada ca chemi unitatea mobila sau jandarmeria. Ar trebuii ca in fiecare an politistul sa dea probe de rezistenta si de pregatire de specialitate. Aceasta ar trebuii sa caracterizeze salariul pentru vechime in munca. Ma uitam acum cateva zile la episodul cu doctorul din Bucuresti. Unul din politisti tragea de el fara nici un fel de profesionism. In orice tara nu se statea la discutie il punea cu mainile pe masina si pe el si pe nevasta-sa si daca nu se supuneau ii puneau la pamant si ii incatusau dupa care ii transportau la masina. Nu au actionat in nici un fel in echipa. Doctorul statea cel putin 30 de zile la racoare si platea bine pentru a fi scos pe cautiune.In alta ordine de idei nu poti sa ii aranjezi pe borfasi cand cu o zi innainte ai primit spaga de la ei.