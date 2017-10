Cine salvează turiştii de la înec? Salvamarii, pasaţi în ograda primăriilor

Cine salvează turiștii de la înec? Salvamarii, pasați în ograda primăriilor

De la jumătatea lunii iunie turiștii vor da năvală pe litoral, dacă și vremea va fi una pe măsură. Din păcate, atunci când vine vorba despre siguranța acestora în apă, încă sunt multe semne de întrebare. Deocamdată, nu se știe dacă salvamarii vor mai fi prezenți pe plajă și în acest sezon estival, și asta din cauza faptului că nu sunt bani pentru salarii. Din nou. De altfel, cu această problemă s-au confruntat autoritățile locale aproape la fiecare start de sezon estival.La începutul acestei săptămâni, reprezentanții Consiliului Județean Constanța au anunțat că au făcut toate demersurile necesare în acest sens, însă Guvernul a transmis că autoritățile locale trebuie să asigure acest serviciu din fonduri proprii. Doar că nu prea sunt bani.Primarii localităților - stațiuni, sau ale celor care au în componență stațiuni sunt de-a dreptul revoltați. Spun că în primul rând este impo-sibil și chiar ilegal, la această oră, să facă rost de bani, iar în al doilea rând este incorect. Odată ce plajele nu sunt în subordinea lor, ci au fost închiriate de privați, nu văd de ce ar trebui ca ei să suporte acest serviciu.„E imposibil și profund nedrept. Noi nu avem beneficii decât indirect, că vin turiști aici. Plaja este administrată de „Apele Române“, care o și închiriază. Sistemul de colectare a taxelor este așa cum este în turism. Noi suntem în mediul rural, nu avem hoteluri. Persoanele care au camere pe care le închiriază se duc și le declară la Administrația Financiară și apoi plătesc acolo”, a precizat Nicolae Urdea, primarul comunei Limanu, comună care are în componență stațiunile 2 Mai și Vama Veche. Acesta este însă încrezător că se vor găsi banii necesari pentru salvamari: „La fiecare început de sezon estival au fost discuțiile acestea, dar până la urmă s-au găsit bani”.Primarul Mangaliei, Cristian Radu, pare să fie și el de aceeași părere: „În primul rând, plajele nu sunt în administrarea noastră. Am șase stațiuni, dar le am degeaba, pentru că plaja nu este la noi. De acolo se încasează foarte mulți bani. Apoi, eu nu am buget pentru așa ceva. Nu au bani să dea pom-pierilor pentru motorină - le-au spus să ia bani de la administrațiile locale, nu au bani pentru salvamari, dar găsesc bani de altele. Doamne ferește, se îneacă unul. Nu se poate așa ceva. Este o bătaie de joc”.Primarul Costineștiului, Traian Cristea, declară că plata salvamarilor de la bugetul local ar fi o mare nedreptate. „Nu este normal ce se întâmplă. Plajele sunt date în administrare unor privați, care fac bani exploatându-le din punct de vedere comercial, iar noi, primăria, suntem obligați să asigurăm serviciul de salvamar pentru ele. De ce nu sunt puși cei care au plaje să asigure serviciul de salvamar? Tot așa și cu utilitățile. Noi suntem nevoiți să investim milioane de lei să le aducem apa, canalizarea, curentul până la limita plajei, pentru ca ei să poată face bani de pe urma turiștilor”, a precizat Cristea.Deocamdată nu se știe nici dacă măcar în Mamaia vom vedea salvamari vara aceasta. Neoficial, reprezentanții primăriei Constanța sunt însă optimiști, având în vedere că situația aceasta este în fiecare an. Potrivit acestora, la rectificarea bugetară problema cel mai probabil se va rezolva.Iar banii care ar trebui să vină pentru salvamari nu sunt chiar puțini. Anul trecut au fost alocate pentru acest serviciu patru milioane de lei.