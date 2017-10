Cine protejează firmele de maxi-taxi din Constanţa? Tăcerea se aşterne peste afacerile cu călători

Cine protejează firmele de maxi-taxi din Constanța? Tăcerea se așterne peste afacerile cu călători

100 de lei este prețul plătit în fiecare zi de către diverse societăți comerciale, unele cu activități în domeniul construcțiilor sau a montării de termopane, pentru a putea transporta pasageri în municipiul Constanța, sub avizul obținut de SC Grup Media Sud Călători SA. „Nu există un contract între Primărie și aceste firme. Se circulă pe baza unui Aviz de traseu care se reînnoiește anual. Noi nu le dăm voie să subînchirieze”, preciza în luna aprilie, pentru „Cuget Liber”, Liviu Pătrașcu, șeful Serviciului de Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanța.De asemenea, Primăria Constanța a trimis în luna aprilie a acestui an o solicitare pe adresa societății Grup Media Sud Călători SA, în legătură cu subînchirierea avizului de traseu către mai multe societăți comerciale. Întrebat ce s-a rezolvat în tot acest timp și, mai ales, dacă Primăria Constanța a primit vreun răspuns, Liviu Pătrașcu a fost extrem de rezervat și nu a mai dorit să abordeze subiectul, rugându-ne să ne adresăm altcuiva, deși este persoana direct răspunzătoare pentru neregulile sesizate.Declarația îi aparține actualului primar al Municipiului Constanța, Decebal Făgădău, înainte de a câștiga alegerile locale din luna iunie și suna cam așa: „După mai multe acțiuni, am constatat că cei care operează liniile de maxi-taxi nu respectă întocmai avizele eliberate de municipalitate. Pentru a remedia această situație, noul consiliu local va reglementa situația maxi-taxi. Personal, voi iniția un proiect de hotărâre, pentru că este anormal ca liniile de maxi taxi să se suprapună aproape în integralitate peste liniile RATC. Nu am nimic cu mediul concurențial, dar maxi-taxi ar trebui să asigure legătura între zonele inaccesibile pentru autobuzele RATC și punctele de colectare ale Regiei”, declara, pentru „Cuget Liber”, Decebal Făgădău, în luna mai, înainte de a deveni primar al Constanței, cu acte-n regulă. Edilul nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere cu privire la acest subiect.Avizul perceput de Primăria Municipiului Constanța pentru transportul în comun al pasagerilor, în regim de maxi-taxi, este de 236 de lei pe an.