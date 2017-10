Cine profită de gâlceava din sânul şcolilor auto

Cine profită de gâlceava din sânul școlilor auto

Veste bună pentru cei care vor să obțină permisul auto: școlile auto și instructorii independenți nu au mărit prețurile, cum anunțau la sfârșitul anului trecut. Motivul: legislația care schimba regulile după care funcționează și le impunea să facă investiții serioase pentru a-și continua activitatea a fost suspendată. Acest lucru ridică, însă, noi probleme.Legislația care reglementează pregătirea celor ce vor să obțină carnetul de șofer se dovedește a fi o reală problemă, aducând în prim plan lipsa unei comunicări eficiente între legiuitor, școlile de șoferi și instructorii auto independenți.În noiembrie 2013, ar fi trebuit să intre în vigoare Ordinul 733/2013, prin care școlilor de șoferi și instructorilor independenți li se impuneau noi reguli de funcționare. Concret, instructorii independenți ar fi dispărut de pe piață, fiind obligați să se angajeze la cei cărora, în prezent, le fac concurență pe piață. Nemulțumiți, aceștia au atacat norma legislativă în instanță și au câștigat, judecătorii impunând suspendarea aplicării ordinului ce a dat naștere la disensiuni.Un nou an, o nouă legeÎn aceste condiții, Ministerul Transporturilor a ieșit cu o nouă propunere: proiectul unui nou ordin a fost publicat pe pagina web a instituției, cu mențiunea că prevederile acestuia ar urma să fie aplicate pentru un an de zile, timp în care urmează să se discute, din nou, asupra legislației.Noul proiect readuce pe tapet, însă, neajunsurile Ordinului 1019/2009, care a fost abrogat anul trecut. În consecință, reprezen-tanții instructorilor auto independenți îl contestă și pe acesta.„Se caută, în continuare, scoaterea instruc-torilor auto independenți de pe piață!”, a subliniat, pentru „Cuget Liber”, Petre Bordeianu, președintele Federației Naționale a Formatorilor Auto din România. „Și acest nou proiect este realizat în total dispreț față de ceea ce a dispus Consiliul Concurenței. Anul trecut, Consiliul Concurenței a arătat că PFA-urile, ceea ce suntem și noi, nu pot fi obligate să se subordoneze școlilor auto. Dar acest proiect prevede ca cei care doresc să obțină permisul auto să achite banii către școlile auto, iar școlile să le dea ulterior banii aferenți independenților. Ceea ce înseamnă că, dacă un instructor auto independent găsește un cursant, merge cu el la o școală, iar acolo școala poate să repartizeze cursantul unui alt instructor. Nu este normal!”, a afirmat instructorul independent.O altă prevedere care-i nemulțumește pe instructorii independenți vizează imposibili-tatea de a folosi mașinile colegilor. „În acest proiect se prevede ca un instructor auto să nu poată să folosească decât mașina pe care o are în proprietate sau pe leasing pe numele lui. Adică, dacă unui coleg i se defectează autoturismul, eu nu pot să-i împrumut mașina mea, deși poate el are mai mulți cursanți decât mine iar eu vreau să-l ajut”, a adăugat Petre Bordeianu.Reprezentanții instructorilor auto urmează să solicite Ministerului Transporturilor modificarea prevederilor respective, căci proiectul este în dezbatere publică până pe 20 ianuarie.Pe de altă parte, suspendarea Ordinului 733/2013 nemulțumește școlile auto. „Pentru noi, școlile auto, va fi greu, căci instructorii auto independenți ne vor fura în continuare pâinea”, ne-a declarat Nicolae Dicu, reprezentantul școlii Dia Auto.Prețurile nu au fost măriteAtât reprezentanții școlilor auto, cât și instructorii independenți au dat asigurări că, în ciuda neînțelegerilor dintre formatori și legiuitor, persoanele interesate să obțină permisul auto nu vor avea de suferit. Ba mai mult, neînțelegerile dintre cele două părți ar putea să fie un motiv de bucurie pentru cursanți, căci, până în prezent, prețurile au rămas neschimbate la majoritatea categoriilor. Și, după cum ne-au dat asigurări atât instructorii independenți din Constanța, cât și cei ai școlilor auto, nu se anunță scumpiri prea curând.Astfel, pentru permisul pentru motocicletă, cei interesați trebuie să scoată din buzunar între 500 și 600 de lei, iar pentru autoturisme 1.000 de lei. În schimb, au fost scumpite prețurile pentru obținerea permiselor pentru categoriile C și D, cu aproximativ 400 de lei.