Cine ne „răpeşte“ copiii?

1

Este adevarat

Parintii romanii cauta fel si fel de motive sa scape de copii. Am intalnit pe plaja Modern o fetita singura de 9 ani,nu stia ce clasa era cu exacitate,stia foarte bine ca locuia in Capitol si stia foarte bine cu ce autobuz se poate ajunge la casa ei. Era chiar dragalasa stia sa comunice foarte bine cu oamenii maturi,dar stia si sa se planga mai bine decat o persoana adulta.Ea spunea ca de dimineata a ajuns pe plaja si nu a mancat nimic si ca-i era foame si mai ales daca am putea ajuta-o cu ceva mancare.Am servit-o cu ceva paine,si intradevar era infometata. Fata parea a face parte dintr-o familie bine organizata si aranjata,dar degeaba daca parintii acorda mai multa atentie???ce sa faca bietul copil???