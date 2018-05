Cine intră în bătălia pentru şefia IPJ Constanţa

Cine intră în bătălia pentru șefia IPJ Constanța

Înscrierile pentru concursul privind ocuparea funcției de șef al IPJ Constanța s-au terminat, trei candidați fiind în luptă pentru acest loc. Este vorba despre comisarul-șef Constantin Dancu, în prezent împuternicit la comanda IPJ Constanța, comisarul-șef Ciprian Sobaru, adjunct al IPJ Constanța, și comisarul-șef Adrian Glugă, comandant al IPJ Brăila.„Consider că m-am pregătit suficient și sunt încrezător în vederea concursului care va avea loc la data de 17 mai. Totodată, țin să urez succes tuturor candidaților”, ne-a precizat comisarul-șef Constantin Dancu, inspectorul șef al IPJ Constanța.Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sectorul 5, București, la data de 17 mai, ora urmând a fi stabilită ulterior și comunicată candidaților în timp util. Concursul va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7.00. În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.Eventualele contestații cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afișare, la secretariatul Direcției Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.