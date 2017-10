Cine îi apără pe poliţiştii bătuţi, muşcaţi sau scuipaţi de infractori

Cine îi apără pe polițiștii bătuți, mușcați sau scuipați de infractori

Polițiștii sunt bătuți, înjunghiați sau mușcați, înjurați și scuipați, atunci când intervin pentru aplanarea unor scandaluri sau pentru prinderea unor infractori. Dar, dacă vor să aibă un avocat, care să lupte pentru a li se face dreptate, trebuie să-l plăteascădin banii lor!Persoanele cercetate cu legea nu mai au niciun respect pentru autorități, pentru polițiști în special. A devenit o obișnuință ca oamenii legii să fie înjurați, amenințați cu moartea și chiar scuipați când își fac datoria, când sunt solicitați pentru a aplana scandaluri sau când trebuie să rețină diverși suspecți. Ba, mai grav, sunt mușcați, loviți sau chiar înjunghiați.Situații de acest gen sunt suficiente în județul Constanța. Cel mai recent a avut loc, săptămâna trecută, în comuna Nicolae Bălcescu, unde agentul principal Mihai Vlădăreanu, adjunctul postului de poliție din localitate, a fost lovit peste față și mușcat de doi scandalagii. Iar exemplele pot continua: un polițist din Agigea a fost mușcat de mână de un bărbat, în momentul în care încerca să-l imobilizeze; la fel a pățit și un polițist din Medgidia, care a fost atacat de scandalagiu în mașina de poliție, în timp ce-l transporta spre sediu. Un bărbat din Murfatlar nu s-a limitat la atât. L-a luat la bătaie pe agentul de poliție, pentru că nu era lăsat să bea în continuare!De ce nu primesc avocați polițiștii ultragiațiPe numele agresorilor sunt întocmite dosare penale pentru ultraj, iar dosarul își urmează cursul: cercetare penală, trimitere în judecată etc. Iar polițiștii, ca părți vătămate, au dreptul să-și angajeze avocați care să le apere interesele în fața instanței de judecată. Sindicaliștii din cadrul Poliției Constanța trag un semnal de alarmă: legislația este deficitară și nu-i apără așa cum ar trebui și pe acești oameni ai ei! În schimb, polițiștii acuzați de comiterea de infracțiuni în timpul serviciului au dreptul la această apărare juridică.„Polițistul trebuie să știe, în momentul în care pleacă în misiune, faptul că are echipamentele de care are nevoie, că are suport și o lege puternică în spate! În realitate, are în spate o lege șubredă, o mașină care abia se târâie și mai este și trimis singur în patrulare! Apoi, dacă i se întâmplă ceva, legislația nu prevede obligativitatea angajatorului de a-i asigura apărare juridică. Ceea ce este o absurditate!Ordinul MAI 9/2009, privind condițiile acordării sumelor pentru asigurarea asistenței juridice a polițistului, prevede acordarea sprijinului pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor. Adică, sunt sprijiniți cei care, de exemplu, sunt acuzați că au bruscat o persoană în timpul imobilizării. Dar cei care sunt ultragiați de ce nu sunt sprijiniți?”, ne-a precizat Vasile Zelca, președintele Biroului Teritorial al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.Șefii de la centru promit soluțiiSe impune precizat că legislația preve-de inclusiv faptul că polițiștii arestați preventiv pot cere inspectoratului să beneficieze de sprijin material pentru angajarea unui avocat, cu mențiunea că „se obligă să restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asistenței juridice, în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit vinovăția sa ori că fapta nu a fost săvârșită în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești”.„Noi, ca sindicat, am atras atenția reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne asupra scăpării din legislație, asupra faptului că ne facem de râs prin faptul că instituția nu-și protejează oamenii. Ni s-a comunicat că se lucrează la o modi-ficare legislativă. Până atunci, sindicatul asigură avocați acestor polițiști”, a concluzionat liderul de sindicat.