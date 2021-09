Cine îi apără pe lupii de mare? Povestea unui naufragiat

Pe plan mondial, numărul navigatorilor care cred în forța sindicatelor, a solidarității marinărești este în continuă creștere. Unii dintre ei ajung la această convingere abia după ce dau de necaz.





Iată un astfel de caz prezentat de ITF. În septembrie 2019, remorcherul de aprovizionare „Bourbon Rhode”, care plecase din Insulele Canare spre Guyana, America de Sud, s-a scufundat în mijlocul Oceanului Atlantic, fiind surprins de uraganul Lorenzo.



Toți marinarii de la bord, cu excepția a trei dintre ei au fost uciși. Supraviețuitori și-au petrecut următoarele trei zile într-o plută de salvare minusculă, fără hrană, fără apă și luptându-se cu furtuna, pentru ca în cele din urmă să fie salvați.



Unul dintre supraviețuitori, marinarul ucrainean Evgeniy Nikolov, a fost rănit și, după naufragiu, n-a mai putut reveni pe mare.



Întrucât armatorul refuza să-i acorde despăgubirile prevăzute în contractul de muncă, Nikolov s-a văzut nevoit să apeleze la sprijinul Sindicatului Lucrătorilor din Transportul Maritim din Ucraina. Avocații organizației au reușit să determine compania să-i achite marinarului o substanțială despăgubire.











De atunci, Evgeniy Nikolov a decis să-i împărtășească lumii această experiență. El ia cuvântul în fața cadeților din școlile de marină, a colegilor navigatori și le vorbește despre solidaritate, despre forța sindicală, singura de care se tem rechinii din shipping-ul internațional.











De-a lungul anilor, am arătat în numeroase articole că singura instituție care apără drepturile navigatorilor ajunși în impas este solidaritatea marinărească, reprezentată de organizațiile sindicale naționale și internaționale. Am prezentat rolul jucat de Sindicatul Liber al Navigatorilor în aducerea acasă a marinarilor români abandonați în porturile străine, în recuperarea drepturilor bănești, în asigurarea a mii de locuri de muncă bine plătite pe piața internațională a shipping-ului, în negocierea contractelor colective de muncă și a creșterilor salariale, în reprezentarea intereselor lor în organismele naționale și internaționale. De asemenea, am vorbit despre rolul excepțional al Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF) în apărarea intereselor navigatorilor în fața rechinilor din shipping.