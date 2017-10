Cine-i trage "de urechi" pe şoferii de maxi-taxi burduşite de pasageri

3

buba veche

Asta se stie de ani buni ,se mai da cineva la ei dar se uita cu timpul.Este greu sa pazesti turma asta mare si miscatoare. Aglomeratia asta este un motiv bun sa NU se dea bilete si daca acum sintem pe val cu fiscul n-ar fi rau sa-i puricam putin.Cred ca am primit bilet in 10 % din drumuri.Am fost martor odata, cind soferul a primit telefon de alerta ca erau controale. Nu am dedus ce fel erau ,dar se stia ca exista. In rest ,, oameni buni, oameni rai si soferi ,,