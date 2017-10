Cine este „şeful” accidentelor rutiere din Constanţa

Cine este „șeful” accidentelor rutiere din Constanța

Noul șef al Biroului Accidente, George Marius Munteanu, este un polițist care trăiește după ideea că „întotdeauna e loc de mai bine”. Acesta vorbește, într-un interviu acordat Cuget Liber, despre planurile de viitor, ca șef de birou, dar și despre pasiunile sale.George Munteanu are 29 de ani și este „mezin” printre șefii Serviciului Rutier Constanța. Acesta a terminat Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în 2007 și a început să activeze în cadrul poliției din același an.„Am susținut examen la Politehnica București, la Academia Navală Constanța și la Academia de Poliție în același timp. Am luat la toate trei, însă am preferat să devin polițist. Asta mi-a plăcut”, spune polițistul.Visul lui? Cercetări penaleTimp de trei ani, polițistul a lucrat în cadrul Poliției municipiului Mangalia, la Biroul de Cercetări Penale. Își aduce aminte cu drag de vremurile de acolo, chiar dacă munca era grea și anevoioasă, cercetând dosarele penale cu autor necunoscut.Din septembrie 2009, George Munteanu a început să activeze în cadrul Serviciului Rutier Constanța, Biroul Accidente, unde, pe lângă cercetarea penală în cadrul dosarelor cu autor neidentificat, mai este și întreținător de baze tehnice.„Un hobby al meu îl reprezintă calculatoarele. Din această cauză mi-am atribuit câteva roluri de întreținător al bazei tehnice, în sensul că atunci când unui coleg nu îi merge calculatorul, mă cheamă pe mine”, afirmă George Munteanu.Armele, un hobby costisitorNoul șef al Biroului Accidente are o pasiune pentru armele de foc. Acesta recunoaște că totuși, acest hobby este unul care îți cam usucă buzunarele, însă, din punctul său de vedere, se merită.„Îmi plac armele, poate din cauza regimului special pe care acestea le au, faptul că trebuie să ai o anumită calitate sau să deții o anumită funcție ca să deții o armă, pentru că poate fi un hobby pe care îl poți desfășura în România. Nu sunt multe locuri de tragere, însă, lucrând în sistem, pot să spun că profit de spațiile respective. Acum am două arme, doar atâtea ai voie să deții. Am un CZ, o armă foarte precisă, și un Glock 17, cu care este dotată poliția. Acest hobby este unul destul de costisitor pentru veniturile unui funcționar public, având în vedere că un singur cartuș costă în jur de doi lei. Dacă vrei să-ți formezi minimele deprinderi și cunoștințe trebuie să tragi cel puțin o sută de gloanțe pe lună. Nu mai vorbesc de abonamentul la poligon, în condițiile în care nu ai spațiu pe linia de serviciu unde să tragi cu arma”, precizează șeful Biroului Accidente.„Vreau să performez în continuare”Când vorbește despre planurile de viitor pe plan profesional, George Munteanu este obiectiv și știe că are mult de muncă. Printre ideile pe termen lung se numără creșterea calității actului de cercetare la fața locului.„Îmi doresc să performez în continuare, să cresc calitatea serviciului, prin creșterea calității actului de cercetare la fața locului, dar și de cercetare penală”, mărturisește polițistul.Reamintim că George Munteanu este noul șef al Biroului Accidente, după plecarea comisarului șef Tudorel Dogaru la Serviciul de Acțiuni Speciale. În urma concursului, polițistul a luat nota 8,80, fiind declarat admis.