Cine este profesorul universitar găsit mort în vila sa, alături de soţia sa, în ziua de Crăciun

Cine este profesorul universitar găsit mort în vila sa, alături de soția sa, în ziua de Crăciun

Ştire online publicată Vineri, 22 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Prof. univ. dr. Bogdan Maleon, găsit mort alături de soție în vila lor din Iași în prima zi de Crăciun, era un om apreciat, cu o activitate academică importantă.Prof. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon are un CV impresionant, care se întinde pe nu mai puțin de 25 de pagini, scrie Adevărul.Potrivit documentului, din 2015, Maleon era prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Al. I. Cuza“, iar în același an a fost numit director al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu“ din Iași. A luat parte la numeroase granturi de cercetare și conferințe internaționale și naționale, dar a publicat și zeci de articole și volume de specialitate.Maleon a fost timp de cinci ani, din 2010 până în 2015, director al Muzeului Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, dar și reprezentat al Facultății de Istorie în Senatul Universității, în perioada 2012-2016. Imediat după absolvirea Facultății de Istorie, în 1998, a fost profesor titular la Școala „Moldova“ din Târgu Frumos, județul Iași.Potrivit declarației de avere, familia Maleon deținea o casă, cumpărată în 2012, și un autoturism Seat, fabricat în același an. Din 2012 apar și două credite care totalizau peste 60.000 de euro. În ultime declarație de avere a lui Bogdan Maleon, publicată la mijlocului lui 2017, nu apar și veniturile obținute de soția sa. Anda-Elena Maleon (foto jos) era manager de proiect pentru diverse investiții pe fonduri structurale.Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iași, Bogdan Maleon, în vârstă de 42 de ani, și soția sa, în vârstă de 38 de ani, au fost găsiți morți, în casă, luni seara. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, femeia prezintă semne de violență pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred că este vorba de o crimă urmată de sinucidere, scrie romaniatv.net