Cine este poliţistul şi anchetatorul DNA Valentin Burlacu

Cine este polițistul și anchetatorul DNA Valentin Burlacu

Valetin Burlacu este comandantul Inspectoratului de Poliție Constanța de mai bine de un an. Actualul inspector șef a terminat Academia de Poliție în 1995. Și-a început cariera la Poliția Mangalia, unde a lucrat un an, apoi la Poliția Medgidia, unde a fost angajat timp de zece ani, până în 2005. De aici a plecat la DNA București pentru șase ani, iar de mai bine de un an a revenit tot la județul care îi este cel mai drag. Comandantul IPJ Constanța ne-a vorbit, într-un interviu acordat Cuget Liber, despre experiențele sale profesionale, dar și personale.- Ce caz v-a rămas în minte în toți acești ani, petrecuți atât în poliție cât și la DNA?- Sunt multe, foarte multe, însă unul m-a marcat mai în special. În 1998, un individ din Medgidia a reușit să fugă de la Laboratorul de Medicină Legală Medgidia. Era adus acolo pentru a i se stabili gradul de discernământ. Se întâmpla într-o zi de joi. L-am căutat până vineri dimineața, însă fără succes. Vineri am primit o informație cum că este posibil să fie la București. Deoarece figura în arestul Poliției Medgidia, mi s-a părut normal să mă implic. Am ajuns, împreună cu colegul meu, Dănuț Nicolae, în Capitală și am început căutarea. L-am găsit pe individul respectiv după 48 de ore. Timp de două zile am dormit pe bancă în parc și am umblat în toate locurile prin care umblau aurolacii. L-am încătușat și l-am adus înapoi la Medgidia.Însă toate cazurile sunt importante. Am avut tentative de suicid în arest. Oamenii au fost salvați în ultima clipă. Am avut o situație în care a trebuit ca eu, împreună cu alți șapte oameni, să facem față la 300. Îmi aduc aminte și acum. S-a întâmplat într-un an de 1 mai.- Ați ocupat mai multe funcții în mai multe instituții publice. Care v-a fost cel mai drag?- Cel mai mult mi-au plăcut cei șase ani la DNA. Am trăit în locuri frumoase, însă acesta mi-a plăcut datorită oamenilor de acolo și datorită echipei, ei sunt o parte importantă în sufletul meu. Mie nu-mi place să atârn diplome în birou. Din cauza asta am doar una, și aceea este de la DNA. Îmi place pentru că diploma mi-a fost înmânată pentru rezultate deosebite de colaborare și colegialitate.- Cum a fost perioada de șase ani de la DNA?- Din punct de vedere profesional a fost foarte frumos, cu muncă grea, cu cazuri mult mai grele. În cei șase ani am primit de trei ori calificativul foarte bine și de trei ori excepțional. Am fost avansat mereu înainte de termen.- Aveți vreun regret din punct de vedere profesional?- Câteodată regret că nu mai pot face anchete. Acum doar coordonez și mă asigur că lucrătorii pot face performanță. Trebuie să lucrăm, eu și cei doi adjuncți, într-un angrenaj perfect.- Cum este anul acesta pentru Poliția Constanța?- Anul acesta este, pe departe, cel mai greu din cariera mea profesională. Au fost atacul de la bancă, alegeri repetate, referendum și multe altele. Vor urma alegerile parlamentare, vom vedea.- Care este, în momentul actual, cea mai mare problemă cu care vă confruntați?- Cea mai mare problemă este reînființarea posturilor de Poliție din mediul rural.- Văzând declarația dumneavoastră de avere, am observat că nu aveți un statut financiar deosebit, în ciuda funcției pe care o dețineți…- Atât eu, cât și soția mea suntem bugetari, deci trăim din salariu. Nu cred că puterea este atributul funcției, ci responsabilitatea. Am rate la bancă, am o mașină veche de peste zece ani și am un apartament în Medgidia. Nu am alte bunuri nici pe numele mamei, nici al soacrei, așa cum s-a mai scris.- Vă simțiți un om împlinit?- Mă simt foarte împlinit. Am doi copii pentru care muncesc și sunt bucuros că îi pot vedea în fiecare zi, deși fac naveta zilnic de la Medgidia la Constanța. Sunt mulțumit de ceea ce am și nu îmi doresc mai mult.