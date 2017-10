Cine este poliţistul din Constanţa prins luând mită. Avea barcă şi tarife la şpagă de mii de euro

5

e necesara o lupta dura

Treaba e simpla ,politistii cinstiti sa ii dea in git pe cei corupti,numai asa politia isi va recapata increderea cetatenilor,in alte tari s-a intimplat la fel dupa ani si ani de coruptie cinstea a invins dar in primul rind trebuie sa invinga curajul de ai demasca pe corupti chiar sub amenintarile acestora indifferent de grad.Presa adevarata,magistratii onesti,opinia publica mai ales trebuie sa lupte pe viata si moarte cu asemenea personaje care fac rusine tarii nu numai institutiei.In primul rind sint cel putin 50% din efectivul politiei care au averi nejustificate iar viitorii candidati la Academia de poltie ( 10 pe loc aproape) se gindesc multi din ei la averile astea nu la impunerea legii.Dati exemple cu pedepse dure si confiscari de averi altfel nu facem nimic.Salariile ofiterilor sint f. mari in Romania in raport cu alte categorii profesionale (doctorii de ex.) pe cind in alte tari democrate grilele politiei sint inferioare in raport cu ceilalti cetateni(intelectuali mai ales) si tot pun mina tot nu le ajunge fiind invata-ti cu luxul nu sa traiasca decent si onorabil.