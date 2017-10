Cine este noul şef al jandarmilor, ce planuri are şi cine ar trebui să se teamă de el

Cine este noul șef al jandarmilor, ce planuri are și cine ar trebui să se teamă de el

De aproximativ o săptămână, la comanda Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța (IJJ) a fost împuternicit, pentru o perioadă de șase luni, colonelul Constantin Dima, șef al Statului Major al Unității Speciale 72 Jandarmi Protecție Instituțională „Anghel Saligny“ Cernavodă.Tulcean la origini, dar „adoptat” de Constanța de la o vârstă fragedă, Constantin Dima a avut parte de o ascensiune destul de lină în carieră. În 1990, a absolvit Școala Militară de Ofițeri Activi a Ministerului de Interne București. În perioada 1990 - 1996 a fost comandant pluton și comandant companie la Brigada 21 Jandarmi Constanța, în perioada 1996 - 2005, ofițer specialist la Batalionul 72 Jandarmi Pază Obiective Cernavodă și Comandamentul de Jandarmi Teritorial Constanța, iar în perioada 2005 - 2009, ofițer specialist la Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța. Începând din noiembrie 2009, a ocupat funcția de șef de stat major la Unitatea Specială 72 Jandarmi Cernavodă. Acum, pentru măcar șase luni, colonelul Constantin Dima este la conducerea IJJ Constanța. „Pentru mine, ca militar, este o mare provocare, indiferent dacă voi rămâne titular sau nu, este o experiență care trebuie trăită. Nu-ți poți propune foarte multe să faci în șase luni de zile, dar voi încerca să iau contact și să depistez toate problemele cu care se confruntă unitatea în acest moment, să îmi cunosc cât de cât colectivul de militari cu care voi lucra și, de asemenea, voi încerca să mă fac înțeles în rândul colegilor cu care lucrez asupra a ceea ce doresc eu să fac pe viitor din această unitate”, a precizat colonelul Constantin Dima. Acesta nu ascunde însă faptul că, în cazul în care se va susține un concurs pentru ocuparea postului de inspector șef, rămas vacant odată cu trecerea în rezervă a colonelului Costică Cojoc, va participa fără doar și poate.„Printre ei și alături de ei“ Șeful IJJ Constanța spune că este conștient că aceste șase luni nu vor fi ușoare. Vrea însă, în ciuda timpului scurt, să abordeze un alt tip de conducere, să fie mult mai apropiat de colectiv. Cei care vor călca pe bec nu vor fi însă, sub nicio formă, tolerați. „Vreau să abordez un altfel de tip de conducere, unul care să mă facă perceput de oameni ca fiind printre ei și alături de ei. Sunt convins și de faptul că cele șase luni nu vor fi deloc ușoare. Vor apărea fel și fel de probleme cărora trebuie să le facem față. Aș fi naiv să cred că nu vor apărea și nereguli, că nu vor fi jandarmi care nu vor greși în serviciu, care la un moment dat poate vor depune mai mult zel sau vor face lucruri care sunt contrare statutului nostru de militari. Orice pădure își are uscăturile ei, dar nu-mi fac probleme deosebite în acest sens. Eu am o vorbă: «Capul face, capul trage». În opinia mea, este foarte simplu să conduci un colectiv sau să te faci înțeles. Trebuie să-i spui omului foarte clar care sunt lucrurile pe care trebuie să le facă, și care lucruri sunt interzise să le facă. Dacă nu înțelege că trebuie să se încadreze în aceste bareme, atunci va suporta rigorile legii. Cine are urechi, să audă. Cine nu, va suporta, cum este normal și firesc”, a precizat colonelul Dima. Spune, însă, că va lua întotdeauna apărarea colegilor, atunci când se va impune acest lucru.