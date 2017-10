Cine este noul şef al Comandamentului Flotei

Cine este noul șef al Comandamentului Flotei

În portul militar Constanța, a avut loc, ieri, ceremonia de predare-primire a comenzii Flotei de către contraamiralul Alexandru Mîrșu comandorului Tiberiu Liviu Chodan. Evenimentul a avut loc în prezența ministrului Apărării Naționale, Mircea Dușa. Contraamiralul Alexandru Mîrșu, actualul șef al Statului Major al Forțelor Navale, i-a predat comanda Flotei comandorului Tiberiu Liviu Chodan, în prezența ministrului Apărării Naționale, Mircea Dușa, și a șefului Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă. „Este un moment emoționant în Flota română, odată cu predarea comenzii și a drapelului de luptă. Contraamiralul Alexandru Mîrșu a fost numit șef al Statului Major al Forțelor Navale și a predat comanda Flotei comandorului Chodan. Este o persoană bine pregătită, cu experiență, o persoană care a parcurs toate treptele ierarhiei militare. Astăzi (n.r. - ieri) preia comanda Flotei, o categorie importantă din armata română”, a ținut să transmită Mircea Dușa. Noul comandant, omul anului în Ministerul Apărării Comandorul Tiberiu Liviu Chodan are 54 de ani, este căsătorit și are doi copii. S-a născut în județul Suceava, însă a fost mereu pasionat de marină. Drept urmare, acesta a început, în 1978, cursurile Liceului militar de marină „Alexandru Ioan Cuza”, iar în 1986 a absolvit Institutul de marină „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Navigație. Experiența profesională a acumulat-o începând cu anul 1982. În 2010, a fost numit șef de stat major la Comandamentul Flotei, iar din 2012 până în prezent a îndeplinit funcția de comandant al Componentei Operaționale Navale a Statului Major al Forțelor Navale. Pentru rezultatele obținute de-a lungul carierei militare, a fost distins cu semnele onorifice „În serviciul patriei”, emblema de merit „În serviciul armatei României” clasa a II-a și Emblema de onoare a Forțelor Navale. De asemenea, în 2010 a primit distincția „Omul anului” în Ministerul Apărării Naționale. „Obiectivul Flotei în acest an este continuarea restabilirii capacității de luptă a navelor, a flotei prin punerea în practică a programelor Forțelor Navale, în măsura în care vor fi asigurate resurse pentru acestea. În primul rând, avem în vedere pregătirea personalului, instruirea în condiții cât mai bune. Gândul care mă preocupă este de a găsi modalitățile optime de a ne îndeplini misiunile naționale, dar și cele internaționale, cu rezultate cât mai bune”, a precizat noul comandant al Flotei, Tiberiu Liviu Chodan.