Cine este marele câștigător la Loto 6 din 49. A jucat mereu aceeași variantă

Un bărbat de aproximativ 50 de ani din Toplița a câștigat joia trecută marele premiu la 6 din 49, după ce a jucat constant aceleași numere cu semnificație personală, scrie realitatea.netCâștigătorul premiului de peste două milioane de euro de la tragerea Loto 6/49 din data de 19 iulie și-a ridicat luni suma câștigată, a anunțat Loteria Română.Posesorul biletului norocos este din Toplița, are în jur de 50 de ani și este un jucător constant la Loto 6/49, încă de la lansarea jocului.Joacă mereu aceeași variantă iar numerele au, după cum a declarat, semnificație personală. Numerele cu care a câștigat: 2, 5, 16, 23, 41, 49. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de circa 9,722 milioane lei (peste 2 milioane de euro), a fost câștigat la extragerea de joi, 19 iulie, cu un bilet de numai 7,30 lei. Până la această dată, este cel mai mare premiu câștigat în 2018 la acest joc.Acesta este cel de-al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 s-a câștigat în data de 15 aprilie 2018 și a fost în valoare de 1,375 milioane lei.În prezent, la categoria I a jocului Joker se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: aproximativ 20,47 milioane lei (peste 4,39 milioane de euro), iar următoarea tragere are loc joi, 26 iulie.