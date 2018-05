Cine era femeia care a murit după ce a fost trasă în afara avionului în zbor

Jennifer Riorda, care lucra ca director executiv într-o firmă, avea doi copii și locuia în Albuquerque, New Mexico, scrie metro.co.uk.Ea se întorcea acasă în momentul în care unul dintre motoarele avionului în care se afla a explodat.Femeia a murit după ce mai multe bucăți de șrapnel din motor au lovit geamul lângă care se afla, iar scaunul ei s-a rupt și a tras-o în afara avionului.Alți pasageri au ajutat-o pe Jennifer, luând-o din locul unde se afla și i-au acordat primul ajutor până când avionul a aterizat de urgență în Philadelphia. Aeronava plecase din New York și urma să aterizeze în Dallas.Deși a fost transportată la spital ulterior, femeia a murit din cauza rănilor.Alte șapte persoane au fost rănite, dintre care una este în stare critică după incidentul bizar din zborul Southwest.Imaginile postate de pasageri pe rețelele de socializare arată panica instalată la bord. Oamenii s-au grăbit să își pună măștile de oxigen, i-au acordat primele îngrijiri pasagerei pe care reușiseră să o tragă înapoi în cabină și au așteptat cu sufletul la gură să ajungă din nou la sol.„Dintr-o dată, am auzit bubuitura asta puternică, s-a zdruncinat tot avionul. A fost înfricoșător, pur și simplu dispăruse toată partea stângă a motorului”, a povestit un pasager pentru CNN.Un alt pasager care stătea în partea din spate a avionului spune că oamenii au trăit o spaimă de nedescris: „Dintr-o dată, s-a simțit ca și când am fi căzut în gol 1.000 de metri. Lucrurile erau în afara controlului pentru un timp. Părea că pilotul nu mai poate controla avionul. Înainte de aterizare, ni s-a spus să ne punem în poziția de impact, așa este procedura, dar ne-am pregătit pentru ce era mai rău”, spune acesta.După aterizarea de urgență a aeronavei pe aeroportul din Philadelphia, o armată de specialiști în aviație au început să examineze în detaliu motorul explodat al Boeingului 737-700.Aeronava era dotată cu motoare CFM International CFM56-7B, avea doar 18 ani vechime și fusese achiziționată de Southwest Airlines în anul 2000, la scurt timp după fabricație. Motorul avariat va fi transportat pentru o analiză în detaliu la sediul National Transportation Safety Board (NTSB), însă la o primă evaluare investigatorii au descoperit că o pală metalică a motorului era complet ruptă, iar metalul din interiorul motorului prezenta grave semne de uzură, scrie digi24.ro