Cine are prioritate la posturile ce vor fi scoase la concurs la ISU Dobrogea

Din cate stiu darea de mita sau foloase necuvenite este infractiune si ca atare cei dati afara de justitie nu au cum sa se numeasca cadre militare in rezerva deoarece si-au pierdut acest drept. Acesti asa zisi pompieri au cazier iar legea romaneasca nu permite ca angajarea persoanelor cu cazier in cadru MAI . Probabil mai sunt ofiteri prin cadru ISU Dobrogea care vor sa isi urmeze sefii pe la puscarie. Singurele cadre militare disponobilizate sunt cei din 2011. Conform legii 80 cadrele militare provin din scoli militare si rezervisti . in cazul in care locurile nu sunt ocupate cu acestia se poate face selectie din alte surse sau viata civila .