Cine apără România de o invazie pe Marea Neagră: "Noi avem arma săracului, cea mai eficientă"

2

Am putea dar nu se poate

Chiar si in momente delicate,Romanii nu sunt in stare ca in loc sa cumpere vechituri,cu preturi mari de la altii,sa investeasca in industria de aparare. Santierul naval militar din Mangalia, ar avea resursele umane calificate, mai mult decat suficiente in oras. O decizie sanatoasa si lucrurile ar putea merge ca unse. Cineva insa nu vrea ca noi sa facem asta. De ce ?!!!