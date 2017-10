Cine a "executat-o" pe Otilia Sava din MApN? Asta se întâmplă când ţii cu militarii şi nu cu generalii

1

Sgp umiliti de un de un stat mafiot

Rusine!!! Vor sa fim redusi la tacere!! Nu stim cat va mai merge asa, cat or sa mai bage gunoiul sub pres. Nu uitati ca si militarii sunt oameni,daca sunt la ordin,asta nu inseamna ca suntem niste roboti, asa ca avem si noi niste limite. Avem impresia ca cineva incearca sa vada pana duc aceste limite. In sistem este o harababura totala-Salarizare, Statut, Drepturi de echipare. Sa ne fereasca Dumnezeu de un conflict major ca nu stiu care va fi prostul care i-si va da viata pt.salariul minim. Sa lupte ei generalii care au pierdut legatura cu talpa sistemului-sgp si subofiterii. Promisiunile nu tin de foame!!!