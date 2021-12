Cinci migranți turci și o călăuză, depistați de polițiștii de frontieră constănțeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, în apropierea graniţei cu Bulgaria, şase cetățeni turci care au trecut ilegal frontiera în România din ţara vecină.În urma cercetărilor, s-a stabilit că unul dintre ei este implicat in călăuzirea grupului de migranţi, fiind cercetat pentru trafic de migranţi.Marţi, 7 decembrie, în jurul orei 2.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Băneasa, pe timpul unei misiuni de supraveghere a zonei de frontieră, au observat cu ajutorul autospecialei dotata cu tehnică de vedere pe timp de noapte, șase persoane care se deplasau dinspre frontieră către localitatea Făurei, judeţul Constanţa.Imediat, echipaje mobile s-au deplasat în zonă, fiind oprite și identificate cinci persoane. Polițiștii de frontieră au extins cercetările în teren, iar în pădurea din apropierea localității Făurei, a fost identificată şi cea de-a șasea persoană.Deoarece persoanele nu își justificau prezența în zonă, au fost conduse la sediul instituției pentru efectuarea de verificări suplimentare.La cercetări a rezultat faptul că cei în cauză sunt şase cetățeni turci, toți bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 43 ani, care au trecut fraudulos frontiera de stat a României dinspre Bulgaria. Cinci dintre cetăţenii turci descoperiţi au precizat faptul că intenționau sa ajungă în vestul Europei, fiind ajutați de către cea de-a șasea persoană descoperită ulterior de polițiștii de frontieră.În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de migranți și intrare în țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat, sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.Totodată, fată de cetăţeanul turc, implicat în călăuzirea grupului, a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, urmând a fi propuse masuri preventive.Cei cinci cetăţeni turci urmează a fi preluaţi de către autoritățile de frontieră bulgare, prin Punctul de Trecerea Frontierei Ostrov, în baza Acordului de readmisie între România și Republica Bulgaria.