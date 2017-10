Cinci litri de sânge pentru salvarea deţinutului înjunghiat

Cinci litri de sânge pentru salvarea deținutului înjunghiat

Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța au reușit să-i salveze viața deținutului care a fost înjunghiat de un coleg de cameră. Potrivit cadrelor medicale, pacientul pierduse cinci litri de sânge (corpul omenesc are șapte litri de sânge) și a fost nevoie de o intervenție chirurgicală urgentă și transfuzie de sânge pentru ca acesta să nu moară pe masa de operație. Luni seara, un deținut în vârstă de 30 de ani, care se afla închis la Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă în vederea ispășirii unei condamnări de 19 ani, pentru comiterea infracțiunii de omor, a fost înjunghiat de un coleg de cameră, Anghel T., de 41 de ani, care se afla în ispășirea unei pedepse de 22 de ani, pentru tâlhărie. Potrivit purtătorului de cuvânt al Penitenciarului de Maximă Si-guranță de la Poarta Albă, Gabi Botezan, ambii deținuți se aflau într-un regim de detenție închis, iar cearta dintre ei a pornit de la un pachet de țigări. La un moment dat, Anghel T. a scos un cuțit confecționat artizanal și l-a înjunghiat pe colegul de celulă care-l „călcase pe bătături”. Au fost alertați imediat gardienii. Chiar medicul de la penitenciar a fost cel care a sunat la 112, pentru că pacientului îi scăzuse tensiunea sub 7 și probabil îi era teamă că deținutul va muri sub ochii săi. Numai că starea sa a fost, în cele din urmă, stabilizată și victima transportată, tot cu mașina penitenciarului, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a fost internată cu diagnosticul „plagă înjunghiată semitorace drept”. Potrivit lui Gabi Botezan, agresorului îi va fi întocmit raport de incident, i s-a confiscat obiectul cu care a înjunghiat victima, urmând a fi judecat de Comisia de disciplină, pedeapsa mergând până la schimbarea regimului de detenție în unul mai sever. În paralel, și procurorii anchetează agresiunea din penitenciar, iar agresorul se va alege cu un nou dosar penal pentru tentativă la omor.