Cinci dintre scandalurile din lumea interlopă constănţeană fac obiectul unui nou dosar penal

Cinci dintre scandalurile din lumea interlopă constănțeană fac obiectul unui nou dosar penal

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au finalizat cercetările legate de mai multe răfuieli între membrii lumi interlope din Constanța.Investigațiile au avut în vedere scandalurile de la Beta, cel de pe strada Olteniei, de pe terasa de la Club XXI - Melody și de la After Hours.După efectuarea urmăririi penale, doar două dintre persoanele implicate, Arsen Giolacai și Nicolae Panița, au fost trimise în judecată pentru lovire sau alte violențe, respectiv vătămare corporală în cazul scandalului de pe Olteniei, restul agresorilor alegându-se cu amenzi penale.Cercetările efectuate au avut, inițial, în vedere infracțiunile de loviri sau alte violențe, vătămare corporală, distrugere și ultraj contra bunelor moravuri și au vizat 28 de persoane care fac parte din două bande rivale ale lumii interlope.Pe lângă cei doi indivizi menționați mai sus, care au fost trimiși în judecată, anchetatorii au dispus încetarea, neînceperea urmăririi penale și scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unor sancțiuni cu caracter administrativ cu valori cuprinse între 500 și 1.000 lei pentru Gheorghe Moraru, Cristian Gherghișan, Marius Aurel Mihai, Arthur Dragoș Cărbune, Adrian Eugen Badea, Bogdan Drugă, Ioan Maftei, Mircea Alexandru, Ertechin Abdula, Robert Caracudă, Petrică Dumitru, Eldis Nasurla, Alexandru Celestin Arsene, Cristian Marian Gheorghiu, Lucian Călimarea, Mihai Căpățănă, Florian Moroșanu, Florin Sîrbu, Fernando Alberty Petrișor, George Hogea, Octavian Dumitru, Constantin State.Potrivit rechizitoriului, în perioada 3 iunie - 11 iulie 2005, în cinci rânduri, indivizii s-au întâlnit în mai multe locuri publice din Mamaia și Constanța, și au avut diverse alter-cații verbale și fizice, soldate cu vătămări corporale de ambele părți.Scandal după scandalPe data de 3 iunie 2004, la ora 15, pe terasa barului Beta din Constanța, Giolacai și Moraru l-au bătut pe M. Incidentul s-a petrecut în buricul târgului, în plină zi, când zeci de inși aparținând celor două bande, înarmați cu bâte, topoare, săbii și lanțuri se ciocnesc pe terasa Beta, de pe artera comercială Ștefan cel Mare, în văzul constănțenilor și al turiștilor înlemniți de spaimă. Scandalul a pornit de la faptul că Giolacai l-a abordat pe M ca să-l determine să renunțe la un proces penal. M a avut nevoie de 23 de zile de îngrijiri medicale pentru rănile suferite. Inițial, M a susținut că a fost bătut și de Moraru, dar apoi și-a schimbat declarația.În aceiași zi, pe la ora 17, Giolacai, Moraru și restul grupului de mai sus, au mers pe strada Olteniei, unde s-au întâlnit cu Gherghișan, zis Cristel, pe care l-au atacat și i-au produs mai multe răni la o mână și un picior. Din cercetări a reieșit că, după altercația de la Beta, M. a fost sunat de Geolacai, care i-ar fi propus să se îm-pace. Cu toate acestea, Geolacai susține însă că M l-ar fi sunat cu această intenție. Cert este însă faptul că cele două bande s-au întâlnit. După ce s-au alergat pe stradă și s-au amenințat cu arme albe, grupul lui M s-a retras, moment în care Gherghișan a fost înjunghiat de Geolacai și de Panița.Șirul agresiunilor a continuat, de-a lungul timpului, în cluburile XXI - Melody, After Hours și din nou la Beta, acestea făcând, de altfel, și obiectul cercetărilor din acest dosar. Cazul a fost trimis la Judecătoria Constanța, unde urmează să se stabilească primul termen de judecată.