Cinci dintre cei 36 de poliţişti au atribuţii de control, aspect care atrage competenţa DNA-ului

În dosarul „Rutiera“

Cinci dintre cei 36 de polițiști au atribuții de control, aspect care atrage competența DNA-ului

Magistrații de la Tribunalul Constanța au amânat, din nou, rejudecarea mandatelor de arestare preventivă a celor 14 persoane (11 polițiști și 3 civili), din dosarul „Rutiera”, acuzate de fapte de corupție. De această dată, motivul amânării a fost cauzat de o proastă organizare a ședințelor de judecată de către conducerea Tribunalului Constanța. Deși este vacanță judecătorească și nu se pune problema să fie ocupate sălile, iar dosarele care se judecă, precum și ședințele de judecată sunt mult mai puține, dosarul polițiștilor de la Rutieră s-a suprapus cu cel în care sunt judecați indivizii care se pre-supune că au efectuat contrabanda cu peste o tonă de cocaină, de la începutul anului. Conducerea Tribunalului, acuzată de proasta organizare a ședințelor Dacă săli de judecată au existat pentru cele două dosare, avocați care să se cloneze… nu. Astfel că, deși probabilitatea ca unul dintre mulții avocați care intră în dosarul „Rutiera” să fie și în dosarul cu cocaina era destul de mare, iată că președintele Tribunalului Constanța, judecător Doina Drăguinea, nu a prevăzut că s-ar putea întâmpla așa ceva… Dealtfel, acest „talent” pe care președintele Drăguinea îl are privind organizarea și managementul a fost dovedit pe deplin și cu ocazia concursului privind numirea în funcțiile de conducere, care a avut loc recent, și la care a luat nota 5,84 (nota de proiect a fost 6,29, pe când cea de la proba scrisă 5,40). Pentru acest „merit” și pentru că în ultimul mandat ca președinte a „învățat” cum stau lucrurile, CSM-ul a mai delegat-o, totuși, pe Doina Drăguinea, până în septembrie, la frâiele Tribunalului Constanța. Probabil s-a considerat că, fiind vacanță judecătorească, activitatea nu ar fi așa solicitantă pentru magistrat, numai că realitatea contrazice acest raționament. Astfel că, în timp ce magistratul Doina Drăguinea efectua audieri în dosarul tonei de cocaină, în sala de vizavi erau chemați avocații din dosarul polițiștilor de la Rutieră. Cum pentru un avocat care se respectă fiecare dosar are aceeași importanță, avocata Aurica Grigorescu - unul dintre apărătorii din dosarul celor trei suspecți de contrabandă cu cocaină, dar și din dosarul „Rutiera”, a fost nevoită să completeze în fugă o cerere, pe care să o trimită printr-un coleg de-al său, în sala alăturată. Ea a solicitat, evident, o amânare, pentru că era esențială prezența ei în ambele dosare. Nu s-a sfiit însă să o acuze direct pe judecătoarea Doina Drăguinea că din cauza proastei sale organizări dă peste cap cercetarea într-un alt dosar. Cinci dintre polițiști aveau atribuții de control Revenind la dosarul „Rutiera”, din cauza motivului expus mai sus, judecătorul care trebuie să rejudece mandatele celor 14 persoane a fost nevoit să dispună o nouă amânare, aspect care a pus rău la încercare nervii inculpaților, ai rudelor lor, ai avocaților prezenți… După ce a „negociat” cu avocații, instanța a dispus ca rejudecarea mandatelor să se reia astăzi, sâmbătă, 18 iulie, la ora 9. La dosarul cauzei au ajuns însă răspunsurile la relațiile solicitate de instanță. Astfel că, în cazul a cinci dintre polițiștii cercetați, Gigi Cristian Rușescu, Marian Drăguț, Ion Zorilă, Gheorghe Costea și Florin Marius Gîlcă, potrivit fișei postului, se dovedește că ei aveau, la data începerii anchetei, atribuții de control. Potrivit avocaților implicați în acest dosar, datorită acestor dovezi clare privind competența materială, dosarul în care se solicită rearestarea polițiștilor de la Rutieră ar fi trebuit instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) și nu de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Mai precis, este vorba de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 43 din 2002, în care, la Capitolul III (privind competența DNA-ului), art. 13, alin. (2), punctul b), se spune că sunt de competența DNA-ului „infracțiunile de corupție în una dintre următoarele condiții”, după care sunt enumerate mai multe calități oficiale, printre care și „persoanele cu funcții de conducere și de control în cadrul autorităților publice centrale și locale sau în cadrul instituțiilor publice”. Ei bine, pe acest paragraf se bazează mare parte a avocaților din acest dosar pentru a determina instanța să declare nelegală anchetarea polițiștilor. Avocații promit să scoată și alți ași din mânecă Pe de altă parte, avocatul Cătălin Dancu, ce-l apără pe Alin Bogdan Drughe, unul dintre civilii pentru care se solicită de către Parchet arestarea, a declarat că mai are și alți ași în mânecă. Potrivit acestuia, toată ancheta și probele ce îl privesc pe clientul său „sunt fabricate de Parchet”, iar el spune că are și dovezi în acest sens, pe care le va prezenta, astăzi, instanței de judecată. La fel, fiecare avocat vine cu câte o „surpriză” la purtător, așa că alte noutăți nu ar fi exclus să apară. Dacă instanța va considera că ancheta a fost efectuată de către o instituție necompetentă material, tot acest dosar va fi ca și când nici nu ar fi existat. Interceptările, perchezițiile și toate actele procedurale efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța vor fi lovite de nulitate. Amintim că cei care au fost arestați la data de 26 iunie și au fost puși în libertate la data de 30 iunie sunt polițiștii Gigi Cristian Rușescu, Daniel Andrei Mircea, Elvin Cadîr, Dumitru Iulian Maxim, Enis Vuap, Andrei Bogdan Călugăru, Cosmin Cristian, Paul Mihai Ciolpan, Marius Ivan, Cristina Gherlan, Cristian Nazarovici și civilii Gigel Budur, Alin Bogdan Drughe și George Guliu. Ei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de luare de mită și dare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu, folosirea în orice mod direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității, permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații și fals intelectual.