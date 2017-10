Cinci ambarcaţiuni fără brevet, depistate pe Marea Neagră

2

legea e lege

E normal sa aiba atestat si barcile inscrise. Asa e in orice tara civilizata. Intrebi ce fac lipovenii nascuti in barca? Da de braconaj ai auzit? Desigur, nu toti braconeaza, sunt si multi oameni corecti...dar daca cineva ar filma numarul barcii surprinsa la braconaj, nu ar mai putea nega prezenta acolo, corect... Numar la bicicleta? Mergi in Germania fara sa ai TUV (echivalent ITP, la noi) la bicicleta si sa vezi ce amenda primesti! Acolo se poate....

Răspuns la: profesionalism

Adăugat de : pescarul amator la dig, 4 martie 2016

o aiureala,cat de curand se v-a cere ca si celor care merg cu trotineta sau bicicleta pe strada sa aiba carnet de conducator.Inteleg sa aiba atestat...