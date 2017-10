„Cimitirul“ rutier al Constanţei: staţiunea Mamaia

1

Nu este un banc

Intr-o zi,m-am urcat in autobuzul 43 de la gara.Dupa ce am compostat biletul am observat la picioarele mele un caine maidanez. La inceput am crezut ca animalul a urcat cu stapanul lui.Tot drumul i-am cautat insotitorul. Nici vorba. Cainele era singur. S-a urcat in autobuz la gara,s-a asezat pe un scaun si a coborat linistit in statie la "Republica". Cainele plecase cu autobuzul 43 la piata. A stiut si ce autobuz ajunge la piata. Este adevarat,nu glumesc.Nu o data am vazut caini care asteapta linistiti la semafor pana se face verde si trece strada pe zebra. Animalele au capacitatea sa invete. Spre deosebire caini,unii oameni nu vor sa invete nimic. Nu vor sa invete din experienta lor dar mai ales din necazurile altora. Zilnic sunt mediatizate in presa tot felul de nenorociri pe sosele. A doua zi ne surprinde un alt accident aproape identic cu primul. Iti face impresia ca oamenii astia nu citesc ziarul,nu au televizor,nu au prieteni.Parca sunt parasutati dintr-un alt univers. Sunt absenti.Nu invata nimic.Poate ne ajuta un psiholog. Daca ar fi sa dau o explicatie,eu cred ca educatia noastra este vinovata de aceste nenorociri. Educatie inseamna si RESPECT pentru cel de langa tine.Noi stam mai prost la capitolul asta.Politia,amenzile,legile sau puscaria nu pot stapani fenomenul.