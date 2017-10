Constanța, în topul județelor în care se înmatriculează rable pe bandă rulantă

Cimitirul de hârburi al Europei

Toate previziunile care spuneau că, după eliminarea timbrului de mediu, România va fi sufocată de rable s-au adeverit. La nivel național, înmatriculările autoturismelor în primul semestru al anului sunt în creștere cu 86% față de aceeași perioadă a anului trecut. În județul Constanța, media națională a fost întrecută, după ce, în primele șase luni ale anului 2017, a fost înregistrată o creștere de peste 100%, aproximativ 30.000 de autovehicule fiind înmatriculate de la începutul anului și până în prezent.Constănțenii au profitat de radierea taxei de mediu și au preferat să-și achiziționeze mașini second hand din alte țări, cele mai preferate fiind autoturismele aflate pe teritoriul Germaniei. Din păcate, după jumătate de an, putem constata că parcul auto român a „îmbătrânit” simțitor, întrucât aproape trei sferturi dintre mașinile importate din străinătate au o vechime de peste 12 ani.„La nivelul județului Constanța, în primul semestru, am avut 25.956 de certificate de înmatriculare emise, cu un plus de 13.849, adică o creștere de peste 100% față de anul trecut. La data de 1 iulie 2017, figuram cu 262.165 de vehicule, din care 81,32% sunt autoturisme, urmând ca pondere autoutilitarele, cu 22.498 de unități. Peste 70% din vehiculele importate din străinătate și pe care noi le-am înmatriculat au o vechime mai mare de 10-12 ani”, ne-a explicat comisarul șef Marian Tudose, șeful Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto Constanța.Conform datelor statistice la nivel național, înmatriculările de autoturisme second hand au consemnat un salt de peste 61%, comparativ cu primele șase luni din 2016. În intervalul ianuarie - iunie 2017, cele mai multe autoturisme rulate înmatriculate au fost din gama Volkswagen, 66.122 unități, cu 72% în plus față de primele șase luni din anul anterior.La finele anului 2016, parcul auto național din România depășise 7 milioane de autovehicule, în creștere cu 6,21% față de anul anterior.Gradul de poluare, siguranța în trafic și locurile de parcare reprezintă cele mai mari probleme ce vin la pachet cu înmatriculările masive ale autoturismelor rulate.Aproximativ 29.000 de locuri de parcare sunt disponibile în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. Potrivit Ionelei Halciuc, purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Constanța, în imediata apropiere a blocurilor din oraș există 884 de parcări ce însumează 18.222 de locuri și alte 17 parcări amenajate pe arterele principale de circulație din municipiu, totalizând 3.618 locuri. La nivelul stațiunii Mamaia, sunt 115 parcări cu 6.976 locuri amenajate.