Cifre alarmante: sute de șoferi beți, drogați și fără permis, pe șoselele constănțene!

Astfel, statistica realizată de polițiștii constănțeni arată că în primele zece luni ale lui 2020 sute de șoferi au fost surprinși în trafic „pe picior greșit”, fie sub influența alcoolului, fie sub influența drogurilor, fie fără a avea dreptul să conducă. Astfel, în perioada amintită au fost depistați în trafic 155 de șoferi fără permise auto, dintre care 106 în mediul urban, iar 49 în mediul rural. Din fericire, lunile aflate sub restricțiile impuse de pandemia de coronavirus au dus la scăderi față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost depistați în traficul din județul Constanța 161 de șoferi fără permise auto, dintre care 98 în orașe, iar 63 în localitățile rurale.





În ceea ce privește consumul de alcool, statisticile Poliției arată că în primele zece luni ale lui 2020 au fost depistați 195 de șoferi cu alcoolemie peste media permisă, 125 în mediul urban, iar 70 în mediul rural. Și la acest capitol, cifrele sunt în scădere față de anul trecut, când în aceeași perioadă au fost depistați 228 șoferi beți, 144 în orașe, iar 84 în localitățile rurale. Totodată, polițiștii au depistat de la începutul lui 2020 până în prezent 21 de șoferi aflați sub influența drogurilor, dintre care 19 în mediul urban, iar doi în mediul rural. Anul trecut, în aceeași perioadă, au fost depistați 30 de șoferi consumatori de droguri, 23 la oraș, iar șapte în mediul rural.





Conducerea fără a avea permis auto, sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor par să fie „sport național” pe șoselele din județul Constanța. Drept dovadă, de la începutul lui 2020 până în prezent sute de șoferi s-au ales cu dosare penale din aceste motive.Cifrele strânse la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța sunt alarmante: sute de șoferi – cu drept legal sau fără! – întâlniți în traficul rutier din județul de la malul mării sunt un real pericol public, căci în orice moment pot provoca accidente rutiere cu urmări dintre cele mai grave.