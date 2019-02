Chirurgul acuzat că a profesat ilegal ar fi studiat medicina în Kosovo. Declaraţiile italianului

Chirurgul acuzat că a profesat ilegal ar fi studiat medicina în Kosovo. Declarațiile italianului







Falsul chirurg italian Matteo Politi a făcut primele declarații după declanșarea scandalului. Acesta aruncă vina pe avocată: "Ea s-a ocupat de tot ceea ce trebuia să facă. La final, a spus că am drept de practică în România și că pot să practic fără niciun fel de problemă".



Matteo Politi a vorbit, prin telefon, în cadrul unei emisiuni TV: "În primul rând, când am venit în România – nu știu cum funcționează sistemul la dumneavoastră în țară – am folosit un avocat căruia i-am dat toate documentele necesare, pe care, ca avocat, mi le-a cerut. De asemenea, am semnat ceea ce în română se numește cred procură. Ea s-a ocupat de tot ceea ce trebuia să facă. La final, a spus că am drept de practică în România și că pot să practic fără niciun fel de problemă".







"Din momentul în care am fost recunoscut cu ajutorul avocatului, pot să mă numesc medic. (...) Diplomele mele au fost recunoscute. O să vă spun numele avocatei, o să vă pun la dispoziție toate documentele... Acesta este adevărul, așa s-a întâmplat. Vă pun la dispoziție totul, o să vă aduc dovezi. Am primit multe telefoane de la presă și aș prefera să nu spun unde mă aflu acum. Vreau să vă spun că nu fug, nu am nimic de ascuns", a declarat acesta, conform dcnews.ro.







Totodată, a spus: "Trebuie să discut cu avocații și, la final, vă voi pune la dispoziție toată documentația. Nu sunt un fals medic și nu îmi place să fiu numit așa", scrie realitateatv.net

Realitatea Tv a obținut în exclusivitate o parte din actele în baza cărora Matteo Pitti, medicul acuzat că a profesat ilegal, a primit parafa valabilă în România. Din documente reiese că acesta ar fi absolvit facultatea de Medicină în 2013, la Universitatea din Priștina, Kosovo - o provincie a Serbiei, care și-a autoproclamat independența și pe care România nu o recunoaște ca stat.