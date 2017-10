Chirnogeni, comuna violurilor incestuoase

Chirnogeni este o comună modestă din sudul județului Constanța, ce numără în jur de 3.800 de locuitori. Posibilitățile de dezvoltare ale localității sunt limitate, majoritatea populației trăind modest, dacă nu în sărăcie, de pe urma agriculturii și a creșterii de animale. Cei trei polițiști care veghează la liniștea Chirnogeniului spun că nu au foarte mari probleme cu infractorii, însă recunosc că 2009 a fost anul violurilor. Și nu orice violuri, ci dintre cele mai șocante, care au scos, în mod nefast, comuna în vizorul întregii țări. Agentul șef Florin Orneață, șeful Postului de Poliție din Chirnogeni, povestește că de la începutul anului a avut patru cazuri de viol deosebit de grave. În trei situații, au reușit să îi trimită pe făptași după gratii, iar în prezent lucrează la strângerea de probe pentru a-l închide și pe cel de-al patrulea violator. Oamenii legii recunosc că nu știu de unde li se trage avalanșa aceasta de infracțiuni, însă pun o mare parte de vină pe băutură și pe sărăcie. „Oamenii beau până își pierd mințile și apoi nu mai știu ce fac”, spune Florin Orneață. Toate cele patru violuri comise în comuna Chirnogeni sunt înfiorătoare. Victimele sunt copile, care nu au împlinit nici 15 ani, iar agresorii lor sunt membri ai familiei, oameni care ar fi trebuit să aibă grijă de ele și să le crească. „În toate cazurile de viol a fost vorba de incest. Bunicul și-a violat nepoata, tatăl și-a violat cele două fiice, frate și-a violat sora și, ultimul, tatăl a abuzat de fiica vitregă. I-am prins pe toți și i-am arestat. Pe ultimul însă, instanța a refuzat să emită mandat, așa că noi strângem în continuare probe pentru a-l trimite și pe acela unde îi este locul”, ne-a declarat șeful de post. Luna și violul Seria violurilor incestuoase a fost deschisă în luna martie, când un tânăr de 24 de ani din localitate și-a violat propria soră, în vârstă de 10 ani. Dumitru Botușan s-a întors de la discotecă beat turtă și, cum părinții lui nu erau acasă, a intrat în dormitorul unde se odihnea sora sa. Individul a recunoscut în fața anchetatorilor că și-a dezbrăcat sora și a violat-o. El este cercetat acum în stare de arest. La nici o lună după petrecerea acestei fapte, în aprilie, două fetițe, de 10, respectiv 12 ani, au fost abuzate sexual de tatăl lor vitreg, de 55 de ani. Copilele trăiau însă acest coșmar de mai bine de șase luni, când fetele i-au povestit prima oară mamei că tatăl vitreg le pune să se dezbrace și le obligă la perversiuni sexuale. Femeia a spus că soțul ei și-a cerut iertare și i-a promis că n-o să se mai atingă de copile, așa că l-a iertat. Pe 12 aprilie, când a intrat în casă, mama și-a găsit fiicele dezbrăcate, foarte speriate, ele povestindu-i femeii că au fost violate. Abia atunci, mama și-a reclamat soțul la poliție, individul fiind arestat. Pe 25 mai a avut loc următoarea grozăvie. Un bunic, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat de polițiștii din Chirnogeni pe motiv că timp de doi ani și-a violat nepoata, care a rămas și însărcinată. Potrivit anchetatorilor, Vasile Corbu, de 66 de ani, din localitatea Chirnogeni, a ajuns în arestul Poliției sub acuzațiile de viol și incest. Din cercetări a reieșit că fata era violată de bunicul ei, de la vârsta de 13 ani. Oamenii legii susțin că bătrânul a profitat de nepoata lui în nenumărate rânduri și probabil ar fi chinuit-o mult mai mult dacă aceasta nu ar fi rămas însărcinată, iar diriginta clasei nu ar fi anunțat polițiștii. În momentul de față, fata se află internată în spital pentru a naște, mărturisind că intenționează să-și abandoneze copilul pentru a putea să-și continue studiile. Ultimul viol din Chirnogeni a avut loc în urmă cu o lună, la mijlocul lunii septembrie. O fată, în vârstă de doar 15 ani, a reclamat la poliție faptul că a fost agresată sexual de concubinul mamei sale, în vârstă de 37 de ani. Însoțită de tatăl natural, copila le-a povestit polițiștilor că Vasile Nica, partenerul de viață al mamei sale, a violat-o, profitând că femeia era plecată de acasă. Luat la întrebări, concubinul nu a recunoscut nimic, susținând că totul este o înscenare. Din lipsă de alte probe, judecătorii au dispus cercetarea bărbatului în stare de libertate. Potrivit agentului șef Florin Orneață, se așteaptă de la București probele ADN care vor lămuri dacă Vasile Nica a abuzat sexual de fiica lui vitregă sau nu. 14 infractori arestați În rest, comuna Cogealac nu are mari probleme cu infracționalitatea, spun polițiștii locului, încântați că de la începutul anului și până acum au băgat la închisoare, cu mâna lor, 14 infractori. Cei mai mulți sunt hoți, care au furat din gospodăriile localnicilor. Printre ei se numără și cinci frați, care au terorizat localitatea, însă acum nu mai supără pe nimeni pentru că se află la pușcărie.