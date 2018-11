"Chinezării" contrafăcute şi nedeclarate la intrarea în ţară

"Chinezării" contrafăcute și nedeclarate la intrarea în țară

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud, au descoperit în Portul Constanța Sud Agigea, în trei containere sosite din China, mai multe produse contrafăcute și care nu fuseseră declarate la intrarea în țară.Trei patroni au încercat să introducă pe piața românească hoverboard-uri și produse de igienă personală care purtau însemnele unei mărci, dar nefiind originale, precum și 14.400 artificii pentru tort, despre care „uitaseră” că le-au pus în container.Astfel, oamenii legii au efectuat un control amănunțit la un container sosit din China, având ca destinatar o societate comercială de pe raza județului Ilfov. În urma controlului, au fost descoperite 1.593 scutere electrice (hoverboard), susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute, a căror valoare, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, se ridică la suma totală de 2.548.000 lei. La cercetări, s-a stabilit că administratorul societății comerciale este un cetățean român, în vârstă de 33 de ani, având domiciliul pe raza municipiului București.★ ★ ★Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali au efectuat, în baza analizei de risc, controlul amănunțit la un container sosit din China, având ca destinatar o societate comercială de pe raza municipiului București, al cărei administrator este un cetățean român, în vârstă de 74 de ani, care are domiciliul pe raza municipiului Târgu Jiu.Cu acest prilej, au fost descoperite 200 seturi produse igienă personală, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute, a căror valoare, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, se ridică la suma totală de 147.200 lei.De asemenea, polițiștii de frontieră au găsit, într-un alt container sosit din China, având ca destinatar o societate comercială de pe raza județului Ilfov, 14.400 artificii pentru tort în valoare de 24.000 lei, care nu fuseseră declarate la intrarea în țară. Administratorul societății este un cetățean român, în vârstă de 51 de ani, care are domiciliul pe raza municipiului București.★ ★ ★„În toate cazurile, bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor de către lucrătorii vamali, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate în primele două cazuri, respectiv folosirea de acte nereale la autoritatea vamală în ultimul caz, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun”, precizează reprezentanții Gărzii de Coastă.