Chestorul Gheorghe Popa, propus de ministrul de interne pentru şefia Poliţiei Române

Chestorul Gheorghe Popa, propus de ministrul de interne pentru șefia Poliției Române

Ştire online publicată Joi, 23 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Chestorul de poliție Gheorghe Popa, adjunct la conducerea Inspectoratului General al Poliției Române ar putea prelua funcția de inspector general, după ce Dan Valentin Fătuloiu a acceptat un post de ministru consilier la Biroul atașatului afacerilor interne în Statele Unite ale Americii. Chestorul Gheorghe Popa este adjunct al Inspectorului General al Poliției Române din aprilie 2005. Între 2004 - 2005 a fost directorul Insti-tutului de Criminalistică din Inspec-toratul General al Poliției Române. Între 2002 și 2004 a fost șeful Serviciului de Investigații Criminale la Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, după ce cu un an înainte fusese șef de serviciu la Direcția de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog, iar între 1999 și 2001 a fost comandatul Poliției municipiului Târgoviște. Înainte de 1989 a lucrat ca ofițer criminalist la Inspectoratul de Poliție Harghita imediat după 1990 devenind expert criminalist la institutul de profil din IGPR. A absolvit facultatea de drept în 1994 și are un doctorat în Științe Juridice - specializarea Criminalistică. Șeful Inspectoratului General al Poliției Române, Dan Valentin Fătuloiu, a fost nominalizat pe 8 august pentru ocuparea postului de șef al Biroului atașatului afacerilor interne în Statele Unite ale Americii, cu rang de minis-tru-consilier. Preluarea postului va avea loc după finalizarea tuturor procedurilor prevăzute de lege într-o astfel de situație.