Chestorul Bogdan Despescu, noul şef al Poliţiei Române

Chestorul Bogdan Despescu, noul șef al Poliției Române

Schimbări majore la Ministerul Afacerilor Interne. Ieri, ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, prin decizii ale primului ministru, Dacian Cioloș, a făcut mai multe modificări, respectiv a schimbat din funcție doi secretari de stat și un subsecretar. Totodată, Inspectoratul General al Poliției Române are un nou șef, la comandă fiind numit chestorul Bogdan Despescu.„Domnul general magistrat dr. Ilie Botoș a fost eliberat din funcția de secretar de stat în MAI, în locul acestuia fiind numit, prin decizie a primului ministru, chestor general de poliție Ioan Buda, care a deținut până în prezent funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Domnul Bogdan Tohăneanu a fost eliberat din funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, în locul acestuia fiind numit, prin decizie a primului ministru, domnul Trifan Florea Tiberiu, care a deținut până în prezent funcția de coordonator al secției consulare, ministru plenipotențiar, în cadrul Ambasadei României în Italia. Domnul Cornescu Gheorghe a fost eliberat din funcția de subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, iar chestorului de poliție Ion Stoica i-a încetat exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne”, se arată într-un comuni-cat remis de MAI.Din aprilie 2014, chestorul Bogdan Despescu a asigurat comanda Inspectoratului de Po-liție al Județului Constanța. În luna iunie, a participat la concursul organizat pentru ocuparea funcției, iar în noiembrie, a fost avansat în grad, de fostul președinte al României, Traian Băsescu.Chestorul Despescu este născut în localitatea Nehoiu, județul Buzău, are 43 de ani, este căsă-torit și are un copil. A absolvit Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în 1995, ulterior urmând un curs postuniversitar de psiho-pedagogie, la Universitatea „George Barițiu” și a făcut doctoratul în ordine publică și siguranță națională, la Academia de Poliție. În perioada 2006 - 2011, polițistul a fost adjunct al IPJ Buzău, iar în 2012, a fost împuternicit în fruntea IPJ Prahova. După un an de zile, a revenit pe funcția deținută în cadrul județului natal.Polițistul este coautor la două lucrări de specialitate, respectiv: „Forme de manifestare a criminalității economico-financiare în România” și „Societățile comerciale și criminalitatea economico-financiară”.