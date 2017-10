Check-in de după gratii. Noua viaţă de puşcăriaş: convorbiri pe internet şi videoconferinţe

Check-in de după gratii. Noua viață de pușcăriaș: convorbiri pe internet și videoconferințe

Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Penal și a Noului Cod de Procedură Penală, încep să se aplice noi reglementări cu privire la executarea pedepselor.Conform expunerii de motive a actului normativ, propunerea reflectă o serie de documente internaționale și europene în materie, cum ar fi tratamentele medicale, suprapopularea penitenciară și liberarea condiționată, educația și munca în penitenciare sau aspecte privind măsuri alternative ale detenției.În primul rând, documentul stabilește o nouă denumire - judecătorul de supraveghere a privării de libertate. Concret, denumirea va fi folosită pentru judecătorul care își desfășoară activitatea în penitenciare, centre de reținere și arestare preventive, centre educative și de detenție și a cărui principală atribuție este supravegherea și controlul legalității în executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate.Potrivit actului normativ, pe durata exercitării atribuțiilor privind supravegherea executării pedepselor și a măsurilor privative de libertate, judecătorii nu pot desfășura alte activități la instanța din cadrul căreia au fost desemnați.Ca element de noutate, legea introduce posibilitatea audierii prin videoconferință, în situația în care un deținut se află în alt penitenciar decât penitenciarul în care se desfășoară una din procedurile prevăzute de lege. Mai mult chiar, se instituie inclusiv posibilitatea ca audierea prin videoconferință să fie realizată și în cazul altor proceduri judiciare. Conform expunerii de motive, această măsură are drept scop asigurarea celerității procedurii și diminuarea unor costuri legate de deplasarea deținuților.De asemenea, deținuții își vor putea exercita un nou drept, acela de a avea convorbiri online. „Pentru anumite categorii de persoane condamnate, se poate facilita comunicarea online cu membrii familiei sau alte persoane”, se precizează în document. Categoriile de persoane condamnate care au dreptul la astfel de convorbiri nu sunt specificate, întrucât acestea vor fi stabilite ulterior, prin regulamentul de aplicare a noilor reguli.„Pentru a se putea aplica aceste reguli trebuie amenajat un spațiu, trebuie făcute niște investiții, care încă nu au fost făcute, depinde de fondurile alocate. Se va asigura un canal de comunicare online cu familia, în speță în cazurile deosebite, de exemplu când un membru al familiei este grav bolnav, nu în alte cazuri. Internetul nu va fi la discreție în Penitenciarul Poarta Albă”, a precizat, pentru „Cuget Liber“, Gabi Botezan, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Poarta Albă.În ceea ce privește dreptul de a vota, noile reguli stabilesc că persoanele condamnate își pot exercita acest drept, dacă nu a fost interzis prin hotărârea de condamnare.Conform prevederilor ce vor intra în vigoare în acest an, una dintre cele mai grave infracțiuni este introducerea în mod ilicit de telefoane mobile și de alte mijloace de comunicare la distanță, cartele SIM, dispozitive GPS, modem de internet sau medii de stocare a datelor într-un penitenciar sau centru de reținere și arestare preventivă, în scopul folosirii de către deținuți. Această infracțiune se pedepsește cu închisoarea de la șase luni la trei ani sau cu amendă. Mai mult, dacă fapta este săvârșită de către personalul administrației locului de deținere sau personalul centrelor de reținere și arestare preventivă, pedeapsa este închisoarea de la un an la cinci ani.