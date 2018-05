Cetăţeni străini scoşi din ţară după o acţiune a poliţiştilor de imigrări Constanţa

Cetățeni străini scoși din țară după o acțiune a polițiștilor de imigrări Constanța

Polițiștii de imigrări din Constanța, în urma acțiunilor întreprinse, au depistat 14 cetățeni din Vietnam care nu mai îndeplineau condițiile de ședere pe teritoriul României. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare sub escortă, în termen de 24 de ore și, totodată, la ieșirea din țară, a fost instituit consemnul de nepermitere a intrării în România, pe o perioadă de 6 luni.Cei 14 cetățeni străini, cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani, au intrat legal în România, în baza unei vize de lungă ședere în scop de muncă, însă, întrucât nu au mai respectat scopul declarat, polițiștii de imigrări au dispus revocarea vizei.„În acest context, recomandăm angajatorilor români să manifeste precauție în ceea ce privește selecția muncitorilor străini, existând cazuri în care aceștia urmăresc doar obținerea unui drept de ședere în vederea migrației ilegale spre țări din spațiul Schengen. Inspectoratul General pentru Imigrări, prin structurile sale teritoriale, continuă organizarea unor astfel de acțiuni privind combaterea șederii și muncii ilegale, solicitând cetățenilor străini să acorde interes reglementării legale a dreptului de ședere pe teritoriul României”, au precizat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări.La acțiune, au participat polițiști ai Inspectoratului General pentru Imigrări - Serviciul pentru Imigrări al județului Constanța, în cooperare cu Serviciul Poliției Transporturi Maritime și Gruparea Mobilă de Jandarmi.Străinii cu ședere legală pe teritoriul României pot fi încadrați în muncă în baza avizului de angajare obținut de angajatori în condițiile OUG 25/2014 privind angajarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României. În vederea detașării pe teritoriul României a unui străin este necesar ca beneficiarul prestării de servicii să obțină avizul de detașare, care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări.Avizul de angajare/detașare se păstrează de către angajator/beneficiarul prestării de servicii pe durata întregii perioade de angajare sau detașare. Angajatorul/beneficiarul prestării servicii care are încadrat în muncă/detașat un străin din categoria celor care au nevoie de aviz are obligația de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult 10 zile de la data începerii activității acestora pe teritoriul României, copia contractului individual de muncă, copia actului de detașare, precum și a înscrisurilor prevăzute de lege.Totodată, angajatorul/beneficiarul prestărilor de servicii are obligația de a comunica, în termen de 10 zile, modificarea sau încetarea contractului individual de muncă încheiat cu străinul ori, după caz, încetarea detașării acestuia. Străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii pot fi încadrați în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parțial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.