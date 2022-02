Cetăţeni români, cercetaţi pentru contrabandă cu ţigări

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au efectuat două percheziţii domiciliare pe raza municipiului Medgidia, în urma cărora au fost ridicate, în vederea confiscării, mai multe pachete de țigări de contrabandă și diverse sume de bani.În cursul zilei de joi, 3 februarie, în urma activităților informativ-operative desfăşurate, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au realizat un flagrant ocazie cu care, pe raza localității Medgidia, au depistat un autoturism în care se aflau doi cetăţeni români, în vârstă de 40, respectiv 45 de ani, domiciliați pe raza municipiului Medgidia, despre care existau date că sunt implicați în activităţi de contrabandă.La controlul efectuat asupra autoturismului a fost găsită cantitatea de 193 pachete de ţigări, fără documente justificative de provenienţă. „În vederea identificării locațiilor unde sunt depozitate țigări de contrabandă, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului învestit în cauză din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului Medgidia, ocazie cu care a fost identificată cantitatea de 662 pachete de țigări de contrabandă, suma de 2.260 euro si 12.670 lei, bunuri care au fost ridicate în vederea confiscării. În cauză sunt cercetați patru cetățeni români, cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.