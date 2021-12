Cetățean afgan, printre cei mai căutați infractori din țara noastră

Poliția Română, alături de agențiile de aplicare a legii din alte state membre și Europol, a lansat o campanie de creștere a gradului de informare publică, în scopul prinderii persoanelor căutate pentru săvârșirea de infracțiuni de omor, trafic de droguri și trafic de persoane.Unii dintre cei mai căutați infractori din Europa sunt urmăriți de o perioadă mai lungă. În prezent, ar putea să trăiască o viață relativ obișnuită, dar au un trecut pe care vor să-l ascundă. ENFAST, cu sprijinul Europol, a lansat vineri, 3 decembrie, EU Most Wanted 2021, pentru a depista persoanele urmărite din Europa. Persoanele respective sunt căutate pentru infracțiuni grave, cum ar fi omor, trafic de droguri și trafic de persoane. Vă rugăm să vizitați site-ul web al celor mai căutate persoane din Europa, www.eumostwanted.eu, pentru a vedea imagini cu persoanele urmărite și să verificați dacă recunoașteți vreuna dintre acestea. Dacă da, puteți anunța, anonim, prin intermediul site-ului web, www.eumostwanted.eu. Ați putea ajuta forțele de ordine să prindă o astfel de persoană.De la lansarea campaniei, în anul 2016, 110 persoane urmărite au fost arestate, 41 dintre aceste arestări fiind direct legate de informații primite de pe site-ul campaniei, www.eumostwanted.eu.Persoana urmărită de Poliția Română, în această campanie, este Rizaiy Kamal, alias Rizai Gardiz, cetățean afgan, de 26 de ani. Acesta are 1,63 metri înălțime și ochi verzi. La data de 9 decembrie 2020, în jurul orei 05.00, pe autostrada A1, tronsonul Arad - Timişoara, în incinta unei benzinării, a fost găsită o persoană, de naţionalitate afgană, care a suferit înjunghieri în zona abdominală, fiind victima unei agresiuni. Leziunile suferite au pus în pericol viața victimei, acestea fiind cauzate de activitatea violentă a celui în cauză, care, în același timp, ar fi aplicat lovituri cu cuțitul, în zona abdominală, unei alte persoane, provocându-i moartea.Pe numele bărbatului, Tribunalul Arad a emis un mandat de arestare preventivă, pentru 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat, trafic de migranți, tentativă de omor și omor.