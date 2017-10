Cetăţean afgan ascuns sub un camion, descoperit de poliţişti la Negru Vodă

Cetățean afgan ascuns sub un camion, descoperit de polițiști la Negru Vodă

Polițiștii de frontieră constănțeni au depistat un cetățean afgan care intentiona sa intre ilegal in Romania, ascuns sub remorca unui autocamion incarcat cu calorifere.Ieri, în jurul orei 19.30, la P.T.F. Negru Vodă–Garda de Coastă, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră, pe sensul de intrare din țară, cetățeanul din R. Moldova T.N., în vârstă de 35 de ani, care conducea un autocamion marca Mercedes cu semiremorcă, încărcat cu calorifere.La controlul specific, polițiștii de frontieră au descoperit un barbat ascuns sub platforma remorcii autocamiomului, pe roata de rezervă.În cadrul primelor cercetări, șoferul camionului a declarat că nu avea cunoștință despre prezența persoanei descoperite de către polițiștii de frontieră, iar bărbatul ascuns a declarat că este cetățeanul afgan Almas Z. și că nu deține documente de identitate.În baza acordului româno – bulgar, bărbatul a fost predat autorităților de frontieră din R. Bulgaria, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.