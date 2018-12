Cerșetorii din Constanța, amendați

În data de 29.12.2018, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Constanta au depistat o persoana majoră din Medgidia, aptă de munca, care apela la mila publicului, exercitând acte de cerșetorie, folosindu-se de un copil,in zona Policlinicii Nr.2 Constanța.Echipajul de ordine publică a condus persoana in cauza la sediul Direcției Generale Politia Locală Constanta, unde s-au întocmit actele premergătoare in vederea sesizării instituției abilitate pentru demararea cercetării infractiunii de “Folosirea unui minor in scop de cerșetorie “ așa cum este prevăzută in dispozițiile articolului 215 din Codul Penal.De asemenea, politiștii locali au notificat și serviciile sociale in vederea reglementarii situației juridice a mamei și minorului.Mentionam că persoana a mai fost depistata cerșind și la începutul lunii decembrie, tot, în aceeași zonă.'Pe această cale, rugăm cetățenii să se alăture campaniei D.G.P.L. CONSTANȚA: " SPUNE STOP CERȘETORIEI!" și să nu mai dea curs cererilor /solicitătilor unor astfel de persoane, și astfel, împreună să asigurăm un climat public civilizat', este anunțul autorităților din Constanța.