Cercetat penal pentru furt

Ştire online publicată Joi, 11 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Marți, 9 iunie, ora 11,35, un echipaj de jandarmi aflat în patrulare în zona DN 3 (Constanța - Murfatlar) a depistat, în zona CFR Triaj Palas, doi bărbați care transportau cu o căruță mai multe obiecte metalice. Luați la întrebări de jandarmi în legătură cu proveniența bunurilor, Ionel M., de 29 de ani, și Ionuț C., de 27 de ani, ambii din Constanța, au avut variante diferite. Astfel, Ionel M. a povestit oamenilor în uniformă că a fost rugat de un cunoscut de-al său, Ionuț C., să îi dea o mână de ajutor, pentru a căra dintr-o grădină de la marginea orașului mai multe țevi, două porți metalice, un pat și două roabe. Așa că a pus la bătaie calul și căruța și a sărit în ajutorul cunoștinței sale. Pe de altă parte, Ionuț C. a declarat că l-a convins pe Ionel M. că are o grădină la marginea orașului, de unde ar fi vrut, cu ajutorul lui, să mute mai multe obiecte metalice. Potrivit căpitanului Sorin Trancă, în urma verificărilor, jandarmii au stabilit că bunurile au fost sustrase din grădina lui Neculai B., din Constanța, care a fost contactat pentru a i se înapoia obiectele metalice sustrase. Pe numele lui Ionuț C. au fost întocmite actele premergătoare pentru comiterea faptei de furt. Dosarul urmează a fi înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.