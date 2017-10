Cercetat disciplinar pentru că nu ţi-ai ascultat şeful? Iată ce soluţii legale ai

Cercetat disciplinar pentru că nu ți-ai ascultat șeful? Iată ce soluții legale ai

În prezent, în cazul unei cercetări disciplinare, salariații pot fi asistați de un reprezentant sindical. Lucrurile se pot schimba, însă, un proiect de lege aflându-se pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Potrivit actului normativ, salariații care sunt cercetați disciplinar își pot angaja un avocat.Salariații care încalcă normele legale, contractul individual de muncă sau dispozițiile superiorilor pot fi sancționați disciplinar de angajator. Printre pedepse se numără retrogradarea din funcție, reducerea salariului de bază cu până la 10% sau chiar desfacerea contractului de muncă. Aceste sancțiuni se aplică, însă, doar în urma unei cercetări disciplinare prealabile și în baza unei decizii de sancționare.Concret, Codul Muncii impune ca cercetarea să fie declanșată prin convocarea salariatului, care va fi informat asupra obiectului cercetării, datei, orei și locului desfășurării cercetării. De asemenea, în Codul Muncii este stabilit faptul că salariatul are dreptul de a formula și de a susține toate apărările pe care le are la dispoziție, cu probe și motivații.În legislația muncii se stipulează faptul că salariații pot fi asistați, în cazul unei cercetări disciplinare, doar de un reprezentant al sindicatului constituit la nivelul unității angajatoare.„Angajatul este limitat“Un proiect de act normativ ar putea schimba lucrurile, dacă va fi adoptat. Astfel, angajatul ar putea să-și angajeze un avocat. Inițiatorii actului normativ motivează că, în prezent, salariatul este într-un fel limitat.„Deși principiul constituțional privind dreptul la apărare este inclus în prevederile textului de lege, el este limitativ și discriminatoriu. Prevederile actuale limitează și condiționează dreptul salariatului de apartenență sau calitatea de membru în cadrul asociației sindicale constituite la nivelul unității. Mai mult, în cazul în care nu există un sindicat reprezentativ la nivel de angajator, atunci salariatul se va afla în imposibilitatea de a fi asistat de un apărător în cursul cercetării disciplinare. În consecință, este necesară acoperirea acestui vid legislativ prin introducerea unei prevederi prin care angajatul să fie asistat și de către un avocat în cursul cercetării disciplinare”, susțin inițiatorii propunerii în expunerea de motive.Reprezentanții ITM salută această modificare„Apreciez că ar fi bună această modificare, pentru că salariatul va fi asistat de o persoană cu pregătire juridică, o persoană care poate să-i explice salariatului anumite dispoziții legale în temeiul cărora este sancționat sau poate să-i explice modalitatea în care se va efectua apărarea”, precizează directorul executiv al Inspectoratului Teritorial de Muncă, Eugen Bola.Inițiativa legislativă se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, care este și for decizional în acest caz. Proiectul a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, al Comisiei pentru muncă, precum și punctul de vedere favorabil al Guvernului. În plus, proiectul este susținut de aproape toate grupurile parlamentare.