Centru rezidenţial pentru minorii delincvenţi, la Constanţa? "Prindem acelaşi minor de peste 30 de ori"

Centru rezidențial pentru minorii delincvenți, la Constanța? "Prindem același minor de peste 30 de ori"

Cu toate că, la nivelul județului Constanța, polițiștii au înregistrat scăderi la majoritatea infracțiunilor sesizate în cursul anului trecut, minorii continuă să le dea bătăi de cap oamenilor legii.Profitând de legea care îi împiedică pe polițiști să ia vreo măsură împotriva lor, dar și de incapacitatea autorităților de a construi un centru pentru minorii delincvenți, micii infractori își văd nestingheriți de treabă.Câteodată, minorii sunt deranjați din seria de furturi și tâlhării pentru a semna „condica” la Poliție și apoi se întorc la treabă. Un băiat de 14 ani este recordmen, fiind prins de peste 30 de ori de polițiști, după ce a comis diverse tâlhării și furturi, fiind ajutat de alți prieteni cu vârste apropiate. Micii tâlhari vânează, în special, persoane de vârsta a treia, furându-le prin diverse agresiuni bunurile aflate la vedere, precum bijuterii sau telefoane.„Am luat măsura ca unii dintre ei să fie internați în niște centre rezidențiale, dar asta este posibil doar printr-o hotărâre judecătorească și am primit sprijin în acest sens. Am informat și autoritățile locale, care au în atenție înființarea unui astfel de centru rezidențial în municipiul Constanța, centru de care nu dispunem momentan, din păcate. Sunt cazuri în care prindem același minor de peste 30-40 de ori. Avem o trupă de trei minori care comit infracțiuni de genul acesta frecvent”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisar șef Constantin Dancu, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.O soluție eficientă, în astfel de cazuri, adoptată de mai multe țări europene, este reprezentată de brățările GPS. Astfel, copiii delincvenți ar putea fi supravegheați prin GPS, cu ajutorul brățării, ceea ce ar veni în sprijinul polițiștilor. Din cauza grupărilor de minori, IPJ Constanța a înregistrat creșteri în ceea ce privește tâlhăriile sesizate. În acest sens, au fost puse la dispoziție mai multe resurse, deși Poliția trece printr-o perioadă cu o criză de personal acută.„Faptul că noi avem un deficit de personal atât de mare, am încercat pe cât posibil să nu afectăm strada. Avem și în stradă, dar nu atât de mare ca la celelalte servicii neoperative. Am încercat să echilibrăm, cu o acoperire a zonelor cu probleme. Numărul crescut se datorează unor infracțiuni de tâlhărie comise de minori, sub 14 ani, care ne dau o mare bătaie de cap. Aici cred că este o problemă și de vid legislativ”, a mai adăugat Constantin Dancu.Potrivit unor statistici prezentate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, la nivelul județului au fost înregistrate scăderi la majoritatea infracțiunilor sesizate, precum violare de domiciliu 26%, tentativă de omor 36%, loviri și alte violente 10%, furturi 12%, furturi din locuințe 16%, furturi auto 25%.