Cele mai stupide accidente petrecute în Constanţa

Cascadorii râsului

Cele mai stupide accidente petrecute în Constanța

Polițiștii de la Rutieră spun că le-au văzut pe toate. Anul acesta, în județul Constanța au avut loc sute de accidente stupide care, dacă nu ar conta tragicul deznodământ, ar fi demne de cascadorii râsului.Până în acest moment, polițiștii rutieri au în lucru peste 1.500 de dosare, dintre care aproape 700 doar de la începutul acestui an. Oamenii legii spun că județul Constanța ocupă, la nivel național, un „onorabil” loc doi la capitolul accidente rutiere. Majoritatea accidentelor rutiere se petrec, spun polițiștii, din cauza neacordării de prioritate și a traversării prin loc nepermis. „Am avut o sumedenie de acci-dente atipice, care se încadrează la capitolul tamponări, datorită inexistenței victimelor. Majoritatea acestor accidente se petrec între două căruțe, între o căruță și o mașină, între doi bicicliști. De exemplu, am avut un caz în care un biciclist s-a ciocnit cu un pieton și a murit biciclistul”, a afirmat comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Poliției Rutiere Constanța. „Am văzut atâtea, încât nu mă mai miră nimic. Singurul accident pe care nu l-am avut până acum este ca doi pietoni să alerge și să se lovească cap în cap, rezultând decesul unuia. În rest, le-am avut pe toate”, adaugă comisarul șef.Cele mai stupide accidente din acest an Un accident stupid a avut loc pe 15 octombrie, la Medgidia, în apropierea zonei Intim. Șoferul unui TIR a fost oprit, la ieșirea de pe pod, de către polițiști. Bărbatul s-a dat jos pentru a le prezenta actele oamenilor legii, însă TIR-ul era prea grăbit, așa că a luat-o, singurel, la vale. Mașina de mare tonaj s-a oprit abia după ce a rupt doi copaci și doi stâlpi, la doar câțiva centimetri de scara unui bloc. Din fericire, nu au existat victime. Alt exemplu de accident nefericit și mai puțin obișnuit a avut loc pe 25 septembrie. Un bărbat a improvizat un portbagaj, pe plafonul Daciei pe care o conducea, pe care a așezat mai multe cabluri. Ajungând în dreptul Autogării Sud, bărbatul a frânat brusc, pentru a evita o bătrână care traversa strada neregulamentar. În urma frânării, portbagajul improvizat a cedat, iar toate cablurile s-au deprins, ajungând direct peste femeia de 76 de ani. Din fericire, bătrâna a scăpat doar cu răni ușoare. Un accident atipic a avut loc și în Tomis Nord, pe 18 august. Un biciclist a lovit cu brutalitate un pieton, pe trecerea de pietoni, după care a fugit de la locul accidentului. Din fericire, victima nu a suferit răni grave, însă șocul a fost atât de puternic, încât bărbatul nu s-a putut ridica de jos câteva minute bune. Alte două accidente stupide au avut loc în județ. Pe 12 septembrie, o căruță a răsturnat un taxi. Căruțașul nu a acordat prioritate și a intrat cu atelajul direct în mașină. În urma impactului, automobilul a lovit o femeie aflată pe trotuar. „Șoferul” căruței a dispărut de la locul accidentului, dar s-a întors o oră mai târziu, cu hainele schimbate și…fără atelaj. În timpul audierilor, bărbatul buclucaș a încercat să dea vina pe caii săi.