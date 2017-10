Cele mai odioase crime din Constanţa

Cele mai odioase crime din Constanța

Crimele comise în județul Constanța de-a lungul timpului și care au îngrozit o țară întreagă încă sunt dezbătute de oameni, chiar și după ani întregi. Criminali sadici, asasinate la comandă, execuții mafiote sau omoruri de o violență ieșită din comun, acestea sunt povești care au îngrozit județul nostru.Blenis, Băhăian, Chiper sau Lică - doar câțiva dintre criminalii care, cu ani în urmă, au îngrozit Constanța. Unii, care au primit condamnarea pe viață, au decedat în penitenciar, în timp ce alții încă se „odihnesc” la răcoare.O familie, ucisă cu sânge rece pentru bani În 2004, o crimă zguduia Mangalia. La acea perioadă, Shyti Blenis, student albanez, împreună cu un nepot al victimelor, Ștefan Niculescu, au fost trimiși în judecată de procurori, după o anchetă care a durat șase luni. Oamenii legii au stabilit că Lucreția, Alexandru și Amalia Ion au fost uciși cu sânge rece de cei doi pentru… bani. Astfel, aceștia au sugrumat-o pe Lucreția Ion, după care l-au așteptat pe soțul acesteia, pe care l-au înjunghiat. Trupurile neînsuflețite ale celor doi au fost găsite de anchetatori în apropierea localității 23 August. Pentru a nu exista suspiciuni și a nu lăsa nici un membru al familiei în viață, criminalii au așteptat-o, la ieșirea din școală, pe Amalia, copilul victimelor, în vârstă de doar opt ani, pe care au sugrumat-o într-o mașină. Blenis a transportat-o pe micuță în afara Constanței, unde trebuia să o îngroape. Pe drum, în portbagaj, copila și-a revenit, însă albanezul a lovit-o, după care a îngropat-o de vie într-o lizieră din apropierea localității Valu lui Traian. Un moment șocant pentru procurorii constănțeni a fost rezultatul necropsiei fetiței, care arăta clar că în momentul în care a fost îngropată era vie, pe căile respiratorii fiind găsite urme de pământ. După comiterea celor trei crime, Blenis și Niculescu au luat două geamantane cu haine și actele de identitate ale soților Ion, din locuința acestora, pentru a da impresia că aceștia au fugit ilegal din țară. Cei doi sunt condamnați la detenție pe viață.26 de ani de închisoare Sergiu Băhăian a fost condamnat definitiv la 26 de ani de închisoare pentru instigare la omor, înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Acesta i-a pus pe Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș să omoare patru bărbați, pe care Băhăian îi racolase în rețeaua sa. Lucian Cernat, prima dintre victimele clanului Băhăian, a fost aruncat, în anul 2006, de pe podul rutier de la Cernavodă, după ce inițial a fost obligat să bea alcool și să înghită pastile de diazepam. Bărbatul a fost găsit după aproximativ trei săptămâni în apa Canalului. Emilian Leonte, de 47 de ani, a fost lovit cu ciocanul în cap, iar cadavrul aruncat, în anul 2008, în Canalul Dunăre Marea Neagră. Ulterior, doi dintre locotenenții lui Sergiu Bahaian au recunoscut crimele comise și au spus că ei l-au omorât și pe Emilian Leonte. Cea de-a treia victimă a clanului Bahaian este Ionel Ulezu. Bărbatul a fost îngropat de viu, în anul 2008, după ce a fost sedat și adus în stare de ebrietate. Cadavrul lui a fost descoperit într-o curte din satul Măgura, din județul Constanța, într-o groapă, la aproximativ doi metri adâncime, sub o placă de beton, deasupra căreia a fost construit un WC. Ultima victimă găsită de anchetatori este Petrică Captalan, omorât tot în 2008. El a fost lovit în cap cu o bâtă și îngropat într-o altă groapă, în curtea aceleiași case din satul Măgura. Cadavrul a fost descoperit la aproximativ un metru adâncime, deasupra acestuia fiind construită o placă din beton astupată cu pământ. Cei patru bărbați descoperiți morți făceau parte din rețeaua lui Sergiu Băhăaian. Ei fuseseră racolați de Adrian Grigoraș, Valentin Șlepac, locotenenții lui Băhăian. Pe numele lor au fost înființate societăți comerciale cu promisiunea că viața lor va fi mai fericită. După ce au fost puși să dea zeci de țepe în numele firmelor ai căror patroni se treziseră peste noapte, trebuiau eliminați. Oamenii legii susțin că ei au fost omorâți pentru a nu divulga autorităților afacerile ilegale pe care le făceau în numele firmelor pe care le aveau. Cei doi asasini, Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș, au decedat în penitenciar, după ce primul fusese condamnat la închisoare pe viață, iar al doilea primise 22 de ani de detenție. Șlepac a murit la Jilava în urma unor grave probleme de sănătate, în timp ce Grigoraș a decedat la 22 de ani în urma unei insuficiențe cardio-respiratorii.Îi omora pentru a le fura mașinile Remus Ștefan Chiper este un alt criminal condamnat de magistrații constănțeni la detenție pe viață. Potrivit rechizitoriului, încă din anul 2000, Chiper s-a asociat cu un prieten în vederea construirii unui hotel la Costinești. Înțelegerea era ca terenul să fie pus la dispoziție de asociatul său, iar Chiper să aducă banii necesari investiției. În încercarea de a susține acest proiect, Chiper s-a împrumutat de la mai multe persoane, ba chiar a vândut terenurile al căror proprietar era. Epuizând toate resursele, Chiper a început să caute persoane care vindeau mașini de lux, cu gândul de a-i ucide, pentru a le fura autoturismele. După ce îi ademenea pe vânzători în apartamentul său sub pretextul că ar fi uitat acasă banii pentru achiziționarea mașinii, Chiper îi ucidea. Primul care i-a căzut victimă a fost Pătru Neagu. Cea de-a doua victimă a fost Claudiu Bărbulescu, pe care l-a otrăvit cu furadan și l-a aruncat în Canalul Dunăre - Marea Neagră. După câteva luni, Chiper l-a omorât și pe Arun Omer, în vârstă de 26 de ani. Până să reușească să vândă autoturismul lui Omer, rudele celui ucis l-au văzut în trafic pe Chiper și l-au reclamat la Poliție. Potrivit procurorilor, după ce erau ucise, victimele erau înfășurate în folii de celofan, băgate în saci de rafie și ascunse sub patul din dormitor. În timpul nopții, Chiper transporta cadavrele până în apropiere de Agigea, unde, după ce le agăța câte un sac de pietriș, le arunca în Canalul Dunăre - Marea Neagră.Au omorât doi bătrâni de 85 de ani În 2009, o altă crimă îngrozea Constanța. Stan și Gherghina Tache, ambii de 85 de ani, au fost omorâți cu cruzime, iar pentru a-și acoperi urmele, ucigașii au incendiat casa celor doi, motivul fiind, din nou, banii. Lucian Lică și Florin Grădinaru erau ciobani și aveau grijă, contra cost, de cele trei capre ale familiei Tache. Tinerii au vrut să intre în casa bătrânilor pentru a lua bani, dar bătrânul i-a auzit și a ieșit în curte, moment în care Lucian Lică i-a tăiat gâtul și i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Soția acestuia a auzit și a început să țipe. Din nefericire, și aceasta a avut aceeași soartă. Ulterior, ucigașii au dat foc casei. Lucian Lică a primit o pedeapsă cu închisoarea de 30 de ani.I-a ucis pe socrii prietenului său Giani Deli Iorga a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav și tâlhărie. Giani Deli Iorga, într-un acces de furie, i-a ucis pe socrii prietenului său, Bogdan Mitu, pentru că aceștia nu erau de acord ca fiica și ginerele lor să locuiască la ei. Apoi, Giani și-a sunat amicul și i-a spus ce a făcut. La scurt timp după aceea, Bogdan Mitu și-a înecat în Dunăre soția, care intenționa să-l părăsească, apoi s-a sinucis. Trupul său a fost găsit în apele fluviului după aproape o lună. Giani Deli Iorga a fost prins de anchetatori la câteva zile după comiterea crimelor, pe care a recunoscut că le-a comis. Crimele au avut loc în 2011.