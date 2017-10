Cele mai noi strategii de racolare a prostituatelor (Document)

Reprezentanți ai instituțiilor responsabile în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane din întreaga țară s-au aflat, vineri, la Constanța, pentru a participa la lansarea studiului "Speranțe, la vânzare", realizat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în perioada 2007 - 2011. Spre deosebire de alte cercetări în domeniu, acest studiu s-a desfășurat, în paralel, în Italia și România (inclusiv în Constanța, având în vedere că județul este atât sursă, cât și piață de desfacere), privind intervievarea angajaților din instituțiile cu rol de răspundere, dar și a victimelor traficului în vederea exploatării sexuale, din ambele țări.Un capitol pe care s-a pus accent în cadrul cercetării vizează evoluția fenomenului traficului de carne vie, în vederea exploatării sexuale. Astfel, după cum a punctat Louis Ulrich, sociolog care a lucrat peste un an și jumătate la proiect, se constată adăugarea unor noi țări ca piețe de desfacere pentru prostituție: "Italia, Spania rămân ca țări de destinație, dar, din 2010, din ce în ce mai multe victime se întorc acasă din țările nordice: Norvegia, Danemarca, Suedia. Am avut cazuri inclusiv din Luxemburg sau Liechten-stein. De asemenea, românce exploatate sexual au ajuns până în Brazilia sau Africa de Sud".Mai mult, a scăzut vârsta prostituatelor: sunt preferate minorele, chiar și de la 11 ani: "În ultimii doi ani, au avut victime exploatate la vârsta de 11 ani și jumătate. Acum sunt recrutate de la 13 - 14 ani, sunt mai ușor de manipulat și de controlat. Sunt preferate cele care nu se machiază, să arate cât mai tinere. Nu mai au căutare cele care au 16 ani și se machiază pentru a arăta de 20 de ani", se arată în cercetare.Cât privește modul cum sunt "convinse" fetele, puțini traficanți mai apelează la violență. "Deși nu lipsește în totalitate, violența este tot mai puțin utilizată în racolare. În modelul albanez al traficului, de până în 2005, victimele erau răpite și bătute crunt. Acum mai întâlnim puține astfel de cazuri", a arătat sociologul Louis Ulrich. Din contră, acum, traficanții se prezintă a fi niște persoane extrem de răbdătoare, care își conving victimele să se prostitueze de vorbă bună. Cea mai răspândită strategie este a atașamentului emoțional. Traficantul, fie că se dă drept iubit, fie prieten foarte bun, construiește o relație afectivă cu victima, față în față sau pe Internet. "Mă îndrăgostisem și eu, cică. Așa vedeam. Și de o persoană mai mică decât mine, care avea 15 ani și ceva. Și apoi el, așa copil cum îl credeam, a început să îmi lucreze mie mintea, care aveam 18 ani. Și a zis că i-ar plăcea să avem un viitor împreună, nu știu cum să explic, că ar vrea să fugim în lume. Eu ce am zis: o dată și o dată tot trebuie să mă mărit și mama cu tata trebuie să mă lase și chiar dacă nu mă lasă, eu fug de acasă", a povestit o victimă a traficului de carne vie. Perioada de racolare este înde-ungată, iar traficanții dau dovadă de o răbdare exemplară, după cum recunosc chiar fostele prostituate. "Îți zic exact ce vrei să auzi și îți dă sentimentul ăla de siguranță. Dacă ai o problemă la 3 noaptea, vine și stă și povestește cu tine. Au o răbdare fenomenală, nervi de oțel. Eu să fiu bărbat și să vreau să duc o fată dincolo nu aș putea să stau să o ascult cum îmi plânge mie de problemele ei. Sunt niște oameni foarte instruiți", a explicat o altă victimă.O altă strategie constă în amăgirea cu oportunități de muncă. În acest caz, recrutatorul este o persoană apropiată familiei sau victimei, și, de multe ori, femeie. "Sunt recomandate de prietene, foste colege de școală, verișoare. Multe sunt femei și cu multă experiență. La un moment dat, am avut impresia că a fost făcută o specializare a matroanelor locale. Sunt femei în vârstă, în care aparent poți avea încredere. Promit un loc de muncă, o viață mai bună, dar victimele sunt vândute apoi, bătute și obligate să se prostitueze", a afirmat pentru cercetători reprezentantul unui ONG care lucrează cu victimele traficului de persoane. Și în acest caz, racolarea se poate face prin Internet și chiar prin telefon. "Mi-a spus că a sunat la un număr la întâmplare și a nimerit la mine. Pur și simplu a spus «Bună, vreau să te cunosc». Am început să vorbim, ne-am destăinuit. Am purtat câteva săptămâni bune conversații prin telefon, pe urmă pe Internet, și pe urmă am zis să ne cunoaștem față în față. Cum era perioada sărbătorilor, am hotărât să merg dincolo să-l cunosc", a afirmat o altă victimă. Un alt tip de traficant ce prinde contur din ce în ce mai mult în ultimii ani este partenerul de viață. Deși îl cunosc de ani buni, odată ajunși în străinătate, își arată adevărata față, le șantajează emoțional și le obligă să se prostitueze pentru el. Sau le vinde, se arată în studiu.Bătăile și răpirile de pe stradă, deși mai puțin frecvente, nu au dispărut.