Cele mai noi modele BMW au sosit la malul mării

Noile BMW Seria 6 Gran Turismo și X3 au fost lansate, oficial,m la Constanța. Pasionați sau simpli curioși au putut admira două automobile create pentru a oferi călătorii învăluite în eleganță sau pentru a testa și depăși propriile limite.Pe de-o parte, dacă vorbim despre noul Seria 6 Gran Turismo, trebuie să luăm în considerare un nou nivel de caroserie, lansat pentru prima dată de BMW prin predecesorul său, Seria 5 Gran Turismo. Noul model este mai suplu, mai elegant și mai spațios, iar apartenența la o clasă superioară marchează plusul de tehnologie de care dispune acesta. Șoferii și pasagerii se vor bucura de un plus de confort, grație suspensiei pneumatice integrale, element regăsit doar la limuzina BMW Seria 7.Ei bine, BMW X3 nu mai are nevoie de prezentări, fiind unul dintre modelele populare pentru BMW România, cu 4.000 de unități livrate la lansarea primei generații, în 2003.Noul model este unul impresionant și echilibrat, compatibil cu șoseaua, dar și cu mediul off-road. BMW X3 este mai prietenos cu mediul, amprenta CO2 pentru întreg ciclul de viață a scăzut cu 13%. În echiparea standard, X3 beneficiază de o transmisie Steptronic Sport ce include modul Launch Control, fiind primul X3 care folosește această tehnologie de la lansarea acestui model.De asemenea, X3 preia o mare parte din tehnologiile inovatoare lansate de Seria 5 și Seria 7, inclusiv controlul gesturilor. Sistemul integrează toate funcțiile de siguranță activă și pasivă, precum și sistemele de asistență sub denumirea BMW Personal CoPilot.Revenind la Seria 6 Gran Turismo, trebuie să știți că spațiul de depozitare se poate tripla prin rabatarea banchetei spate, asigurând un volum de până la 1800 de litri. Pentru mai multă stabilitate, suspensia pneumatică pentru ambele punți (opțional) reduce garda la sol cu 10 mm atunci când este depășită viteza de 120 km/h sau când este selectat modul de condus „Sport”.Noile modele BMW pot fi găsite la sediul Bavaria Motors Constanța, pe DN 2A, km. 201+880.